Con 4% de la población mundial, EEUU posee el 42% de las armas del planeta

Foto 1/2 Foto 2/2

Los estadounidenses representan alrededor del 4,4% de la población mundial, pero poseen el 42% de las armas de fuego del mundo.

Así lo indicó una nota publicada por The New York Times en un informe en el que trata de dilucidar porqué se multiplican los tiroteos y las víctimas fatales que producen los mismos en todo Estados Unidos.



La seguidilla de ataques mortales no cesa y noviembre resultó un mes particular y tristemente luctuoso. Esta semana un hombre mató a tiros a seis personas en un supermercado Walmart del estado de Virginia, pocos días después de una matanza en un club Lgbtq de Colorado que dejó cinco muertos y conmocionó al país.



Pero el 14 de noviembre, once días atrás, dos universidades estuvieron de duelo tras registrar dos hechos de violencia que dejaron siete muertos y dos heridos. Ambos ataques ocurrieron fuera de los campus: en un micro escolar en Virginia y en una residencia cercana al centro de estudios de Idaho.



Los tres fallecidos del micro escolar eran estudiantes y pertenecían al equipo de fútbol escolar y el atacante también resultó un alumno de la misma casa de estudios.



El informe de The New York Times interpela: “¿Por qué, se preguntan, se producen tantos tiroteos masivos?”.



Y apunta: “Tal vez, especulan algunos, se deba a que la sociedad estadounidense es inusualmente violenta. O porque sus divisiones raciales han roto los lazos de la sociedad. O porque sus ciudadanos carecen de atención de la salud mental adecuada en un sistema de atención sanitaria que es objeto de frecuentes burlas en el extranjero”.



Pero después de descartar dichas hipótesis “aunque parecen sensatas”, señala que “un conjunto cada vez mayor de investigaciones llega sistemáticamente a la misma conclusión: la única variable que puede explicar el alto índice de tiroteos masivos en Estados Unidos es su astronómica cantidad de armas”.



El diario neoyorkino asegura que “las cifras principales sugieren una correlación que, si se investiga más a fondo, se hace más clara.



“Los estadounidenses representan alrededor del 4,4% de la población mundial, pero poseen el 42% de las armas de fuego del mundo. Entre 1966 y 2012, el 31% de los autores de tiroteos masivos en todo el mundo fueron estadounidenses, según un estudio de 2015 realizado por Adam Lankford, profesor de la Universidad de Alabama”.



El profesor Lankford descubrió que, en todo el mundo, la tasa de tenencia de armas de un país está relacionada con las probabilidades de que se produzca un tiroteo masivo.



Esta relación se mantuvo incluso cuando excluía a Estados Unidos, lo que indicaba que no podía explicarse por ningún otro factor particular de su país. Y se mantuvo cuando controló las tasas de homicidio, lo que sugiere que los tiroteos masivos se explican mejor por el acceso de una sociedad a las armas que por su nivel de violencia de base.



El Times arguye que “si la salud mental marcara la diferencia, los datos mostrarían que los estadounidenses tienen más problemas de salud mental que los habitantes de otros países con menos tiroteos masivos. Pero la tasa de gasto en salud mental en Estados Unidos, el número de profesionales de la salud mental per cápita y la tasa de trastornos mentales graves están en línea con los de otros países ricos”.



También señala que “el hecho de que una población juegue más o menos a los videojuegos tampoco parece tener ningún impacto. Los estadounidenses no son más propensos a jugar a los videojuegos que los habitantes de cualquier otro país desarrollado”.



Agrega que “la diversidad racial u otros factores asociados a la cohesión social también muestran poca correlación con las muertes por arma de fuego. Entre los países europeos, hay poca relación entre la inmigración u otros parámetros de diversidad y los índices de asesinatos con armas de fuego o tiroteos masivos”.



Un país violento

The New York Times señala que la tasa de homicidios con armas de fuego en Estados Unidos fue de 33 por millón de habitantes en 2009, superando ampliamente la media de los países desarrollados. En Canadá y Gran Bretaña, fue de 5 por millón y 0,7 por millón, respectivamente, lo que también se corresponde con las diferencias en la tenencia de armas.



Los estadounidenses --apunta-- a veces ven esto como una expresión de problemas más profundos con la delincuencia, una noción arraigada, en parte, por una serie de películas que retratan la violencia de las bandas urbanas a principios de la década del 90.



Pero Estados Unidos no es en realidad más propenso a la delincuencia que otros países desarrollados, según un estudio histórico realizado en 1999 por Franklin E. Zimring y Gordon Hawkins, de la Universidad de California en Berkeley.



Más bien, descubrieron, en datos que han sido confirmados repetidamente desde entonces, que la delincuencia estadounidense es simplemente más letal. Un neoyorquino tiene las mismas probabilidades de que le roben que un londinense, por ejemplo, pero el neoyorquino tiene 54 veces más probabilidades de que lo asesinen en el proceso.



Más allá de las estadísticas

El diario también explica que en 2013, las muertes relacionadas con las armas en Estados Unidos incluyeron 21.175 suicidios, 11.208 homicidios y 505 muertes causadas por una descarga accidental.



Ese mismo año, en Japón, un país con un tercio de la población estadounidense, las armas estuvieron implicadas en solo 13 muertes.



Esto significa que un estadounidense tiene unas 300 veces más probabilidades de morir por homicidio o accidente con armas que un japonés.



La tasa de tenencia de armas de Estados Unidos es 150 veces mayor que la de Japón.



Cuestión cultural

Estados Unidos también tiene algunos de los controles más débiles del mundo sobre quién puede comprar un arma y qué tipo de armas se pueden tener.



Las débiles restricciones implican una forma de pensar y exponen una diferente cultura: Estados Unidos es uno de los tres únicos países, junto con México y Guatemala, que parten del supuesto de que la gente tiene derecho inherente a tener armas.



La principal razón por la que la regulación de la tenencia de armas en Estados Unidos es tan débil es porque simplemente se da un peso diferente a las concesiones que en cualquier otro lugar.