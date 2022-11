Los barbijos vuelven a ser obligatorios en aviones y aeropuertos de Brasil

Esta nueva medida fue reglamentada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).



En un comunicado, el organismo señaló que "los datos epidemiológicos actuales indican un aumento en el número de casos".



El Consejo Nacional de Secretarías de Salud (Conass) reveló que en los primeros 20 días de noviembre hubo más de 95 mil contagios, un aumento del 292% por encima de octubre.



A pesar de ser uno de los países más castigados en la pandemia esta nueva ola de positivos sería más alentadora que las anteriores ya que el número de fallecidos no aumentó si no que se mantuvo en un promedio de 45 por día en las últimas dos semanas.



Las autoridades sostienen que el creciente número de casos en el último tiempo se debe a la relajación de la sociedad en torno al esquema de vacunación.



Los datos oficiales informaron que de los 213 millones de brasileños, hasta ahora solo se vacunó contra el coronavirus un 49,2%. Qué sucede en la Argentina

El 20 de noviembre pasado el Ministerio de Salud de Argentina dio a conocer el reporte semanal de casos, con un incremento del 48.55% en relación a la semana anterior, ya que que hubo 2.206 nuevos contagios de coronavirus en el país.



No obstante, se registró una baja de 25 por ciento en las muertes.



Desde el inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus, se aplicaron 110.259.214 de dosis, distribuidas de la siguiente manera: 41.045.083 personas recibieron la primera, 37.894.565 completaron el esquema original con la segunda y 3.157.920 lo hicieron con la tarjeta.