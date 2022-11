Condenan a 11 años de prisión por estafa a Elizabeth Holmes, CEO de Theranos

Elizabeth Holmes, la empresaria que estafó a medio Silicon Valley con la promesa de detectar con solo un análisis de sangre enfermedades como el cáncer, fue sentenciada este viernes en San José, California, a 11 años y 3 meses de cárcel. A esto se sumarán otros tres años de libertad condicional.En detalle, el juez federal de distrito Edward J. Davila la sentenció a 11 años y 3 meses de prisión. Además, tras su liberación, debe permanecer en libertad vigilada durante 3 años."Mirando hacia atrás, hay muchas cosas que habría hecho de otra manera si hubiera tenido la oportunidad. Me arrepiento de mis fallos con cada célula de mi cuerpo", declaró durante el juicio la exempresaria, de 38 años, que ahora está embarazada.Cabe recordar que en enero Holmes fue declarada culpable de tres cargos de fraude electrónico y uno de conspiración por haber estafado sus inversores con el objetivo de recaudar fondos para Theranos.El Departamento de Justicia de los Estados Unidos la había declarado culpable en enero de 2022 por un cargo por conspiración y en tres por estafa por actividades fraudulentas en la empresa que había creado a los 19 años y la fiscalía había solicitado 15 años de prisión, además de 800 millones de dólares en resarcimiento a los inversores defraudados por su compañía.Holmes era la CEO de Theranos, una startup de biotecnológica dedicada a simplificar los análisis de sangre, que prometía detectar cientos de enfermedades a través de máquinas con tecnología de punta. Spoiler alert: nunca funcionó.Sin embargo, Holmes llegó a facturar cifras exorbitantes en base a esas afirmaciones. Theranos -disuelta en 2018- llegó a estar valuada en 9 mil millones de dólares y en 2015 daba trabajo a más de 800 empleados. Fueron algunos de ellos quienes la acusaron de estafa.Un poco antes, en 2014, Elizabeth Holmes era considerada la multimillonaria más joven del mundo. Las revistas vinculaban el éxito de su empresa con la carrera meteórica de nada menos que el fundador de Apple. Mientras el magnate tenía a los 25 años una fortuna de 100 millones de dólares, “la nueva Steve Jobs”, de entonces 32, atesoraba cerca de 4.500 millones.El principal colaborador de Holmes y ex novio de la fundadora de Theranos, Ramesh "Sunny" Balwani, fue condenado en julio por estafar a inversionistas y pacientes en la fallida empresa, y espera conocer la sentencia.El hombre fue declarado culpable de los 12 cargos de fraude que le imputaban los fiscales federales, mientras que Holmes solo por cuatro. Había sido eximida de otras cuatro imputaciones por fraude y no llegó a consenso por tres más.La empresaria demostró una tenacidad excepcional durante toda su vida. El periodista John Carreyrou cuenta en su libro "Mala Sangre" que cuando a los nueve años le preguntaron qué quería ser de grande, la joven no vaciló al responder: "Millonaria"."¿No preferirías ser presidenta?", le sugirieron, pero la joven respondió con ironía. "No, el presidente se casará conmigo porque tendré 1000 millones de dólares", se río.En la adolescencia, en Texas, Holmes aprendió de forma autodidactamandarín y armó un negocio de venta de software a universidades de China. Logró ingresar a la Universidad de Stanford, pero a los 19 años consideró que no necesitaba seguir estudiando con la experiencia que ya tenía y abrió su propia empresa.Era 2003, y la empresa se llamó Real-Time Cure. Localizada en Palo Alto, California, surgió mientras cursaba el primer año de Stanford y se financió con el dinero que sus padres habían ahorrado para que completara el resto de la carrera universitaria.Luego cambió el nombre de la compañía por Theranos (terapia más diagnóstico: “therapy” y “diagnosis”), ya que la joven empresaria notaba que el término “cure” (cura, en inglés), levantaba sospechas en el imaginario social y entre potenciales inversores del Silicon Valley.En 2015, todo se desmoronó cuando The Wall Street Journal reveló la estafa. El diario contó que las “máquinas de los milagros” no cumplían con lo que la empresaria prometía y que el engaño alcanzaba a importantes figuras.Como se supo después, entre los inversores y otros involucrados estaban desde el magnate Rupert Murdoch, al ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger y otro ex secretario, en este caso de Defensa durante el mandato de Donald Trump, James Mattis; el ex presidente Bill Clinton, el fundador de Oracle, Larry Ellison, y el mega millonario mexicano Carlos Slim, quienes invirtieron en Theranos.Holmes había mentido sobre su desarrollo tecnológico, pero la pregunta para quienes seguían el caso era si ella sabía que el proclamado invento no funcionaba. El misterio terminó convirtiendo su vida en la miniserie The Dropout (El Abandono, en inglés), de la plataforma Star+, que obtuvo seis nominaciones al Emmy.También la cadena HBO se hizo eco del caso, con un documental sobre las repercusiones de la estafa. Se llamó Desangrando a Silicon Valley y habla sobre el apogeo y la decadencia de Holmes y su compañía.Elizabeth Holmes enfrentó en el juicio 11 cargos por fraude y conspiración tras asegurar que su empresa, fundada en 2003, había desarrollado un revolucionario sistema para el análisis de sangre que, supuestamente, permitía obtener los mismos resultados que un análisis de sangre tradicional con jeringa y aguja.Gracias a sus promesas, Holmes logró atraer grandes inversiones para su empresa, llegando a un máximo de 9.000 millones de dólares de capitalización en 2014. Por su parte, la empresaria fue calificada por Forbes como la mujer estadounidense que había amasado la mayor fortuna, ganándose en los medios el apodo de la 'Steve Jobs' de los análisis de sangre.Sin embargo, la imagen de la empresa se vino abajo en 2015 tras la publicación de una investigación del diario The Wall Street Journal que arrojó luz sobre el fraude de Theranos y su tecnología 'innovadora' que, en realidad, no funcionaba.