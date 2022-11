Qatar exigió a la FIFA que prohíba la venta de cerveza en estadios mundialistas

El Gobierno qatarí le exigió hoy a la FIFA que no venda cerveza en los estadios en los cuales se jugaran partidos de la Copa del Mundo, decisión que originaría un problema económico importante con uno de los patrocinadores principales, señaló la prensa inglesa.



Según el periódico británico The Times, Qatar, a instancias de la familia real, está presionando a la FIFA para que cese la venta de cervezas en los estadios, una de las pocas zonas en las que se puede consumir alcohol durante el torneo junto a las denominadas “fan zones”.



Esto pondría en un compromiso a la FIFA con Budweiser, patrocinador principal del evento, que podría exigir una indemnización millonaria al no recibir la visibilidad requerida y no poder vender sus productos en los estadios.



Qatar es un país en el cual el consumo de alcohol está restringido y solo se puede beber en algunos hoteles de Doha. Además, un litro de cerveza en Qatar ronda los 13 euros.



Durante la Copa del Mundo esta normativa se relajó, pero sigue sin poder comprarse alcohol en supermercados.



Para poder hacer frente al torneo, en los hoteles, "fan zones" y estadios se han habilitado ‘horas felices’ y se ha permitido la venta de alcohol, aunque con restricciones, para que la gente no pueda comprar más de dos cervezas al mismo tiempo.