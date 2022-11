Apple quiere competir con Google: está desarrollando su propio buscador

Apple continúa trabajando e invirtiendo parte de sus recursos en el desarrollo de un motor de búsqueda con el que apunta a competir directamente con Google, que actualmente se mantiene como el buscador oficial de la marca. El lanzamiento de este desarrollo estaría previsto para dentro de al menos cuatro años.



Desde que compró la startup de machine learning Laserlike en 2018, Apple comenzó a trabajar en el desarrollo de este servicio para la web. Laserlike había sido fundada por tres exingenieros de Google y brindaba un servicio de noticias y recomendaciones basadas en los intereses de los usuarios.



Hasta ahora, el equipo encargado de desarrollar este motor de búsqueda estaba dirigido por el cofundador de Laserlike, Srinivasan Venkatachary, que contaba con 200 empleados en sus filas y que en este tiempo han estado trabajando en la mejora de funciones como Spotlight, sugerencias de Siri o las respuestas del asistente de voz de Siri.



Sin embargo, Venkatachary y otros de los directivos que migraron de Google a Apple han regresado a la compañía desarrolladora de Chrome, lo que habría retrasado el desarrollo de este proyecto, según han comentado fuentes cercanas a la empresa a The Information.



Actualmente Apple recibe de 18 a 20.000 millones de dólares anuales por parte de Google para mantener su motor de búsqueda en los dispositivos que fabrica, lo que podría suponer un problema a corto plazo por la investigación antimonopolio en la que está implicada actualmente Google. Eso justificaría la inversión de recursos que está destinando el fabricante del iPhone a la creación de un motor de búsqueda propio.



Además, la implementación de una herramienta como esta le permitiría a Apple mejorar la capacidad de Siri de responder a las consultas de los usuarios, para Spotlight en el Mac y el iPhone.



En caso de que Apple concrete el lanzamiento de su propio motor de búsqueda, que según la citada publicación podría ser dentro de cuatro años, todavía resta conocer de qué manera lo implementaría. No obstante, no se descarta que Apple llegue a un acuerdo con el motor de búsqueda de Microsoft, Bing, similar al que tiene con Google.



Mientras tanto, la compañía se centra en potenciar el sistema de búsqueda de Apple Music y App Store, así como el utilizar la tecnología que dispone para generar información destinada a los desarrolladores de aplicaciones que utilizan el lenguaje, como los traductores.



Cabe recordar que, hace dos años, Financial times anunció que Apple estaba trabajando en el desarrollo de su propio motor de búsqueda y que había comenzado a añadir funciones en iOS 14 y a intensificar la labor de su bot de búsqueda, Applebot.