Un Tesla fuera de control atropelló y mató a dos personas en China

Las cámaras de seguridad captaron el recorrido que inició cuando el vehículo eléctrico estba a punto de estacionarse, pero arrancó su frenética marcha, con velocidades altísimas que podrían haber provocado más choques.Después de esquivar otros rodados, el Tesla embistió a una persona que andaba en bicicleta. La filmación continúa y muestra cómo el vehículo chocó a una moto de tres ruedas de frente. Finalmente, totalmente fuera de control, impactó contra un edificio.Ante el trágico suceso, la empresa fabricante de autos eléctricos, propiedad del magnate Elon Musk, comunicó a Bloomberg que los frenos del vehículo no fallaron. Los datos extraídos del mismo auto no arrojaron pruebas de que el conductor haya presionado el pedal de freno antes de la primera colisión.Tesla también argumentó que las imágenes del video muestran que las luces de freno del vehículo no se encendieron en ningún momento y que, sumado a eso, el acelerador se accionó con fuerza.Según medios locales, el conductor de 55 años dio negativo en los controles de alcoholemia y de drogas a los que fue sometido. De acuerdo a los testimonios de sus familiares, el hombre venía quejándose del sistema de frenos del rodado.