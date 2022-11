Trump buscará ser nuevamente presidente en 2024

Donald Trump anunciará el martes próximo que aspirará nuevamente a la presidencia de Estados Unidos en 2024, aseguró el viernes su asesor Jason Miller.



El exmandatario, que tendrá 78 años cuando se celebren las próximas elecciones, estuvo insinuando otra candidatura presidencial mientras hacía campaña por los postulantes republicanos antes de los comicios de mitad de mandato de esta semana, y dijo que haría un "anuncio muy grande" el martes.



"El presidente Trump va a anunciar el martes que se presenta a la presidencia", dijo Miller al antiguo asesor de Trump Steve Bannon en su popular pódcast "War Room", según indicó la agencia de noticicias AFP. "Va a ser un anuncio muy profesional, muy sobrio", añadió.



Miller indicó que Trump le dijo: "No tiene que haber ninguna pregunta, por supuesto que me voy a presentar".



El gran anuncio de Trump en Florida se produce después de una decepcionante carrera de varios candidatos a los que apoyó en las elecciones intermedias del martes.



Una esperada "ola roja" republicana no se materializó, y el partido logró una victoria mucho menor de lo que se había previsto.



El escrutinio de las elecciones de mitad de mandato del martes muestra que los republicanos tienen 200 de los 218 escaños necesarios para recuperar la mayoría, por delante de los demócratas.



Pero dos docenas de escaños de la Cámara de Representantes, de 435 miembros, aún no se han decidido con el recuento de votos en marcha.



La pronta entrada de Trump en la carrera parecería diseñada en parte para defenderse de posibles acusaciones penales por la apropiación de documentos ultrasecretos de la Casa Blanca, sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020 y el ataque al Capitolio de Estados Unidos por parte de sus partidarios el 6 de enero del año pasado.



Si los republicanos toman el control de la Cámara, es probable que disuelvan el comité del 6 de enero, que ha acumulado pruebas que, dice, demuestran que Trump incitó el asalto en un intento de negar a Joe Biden su victoria electoral.



Trump también puede tener la intención de socavar a su principal rival potencial para la nominación presidencial republicana, el gobernador de Florida Ron DeSantis, que surgió como uno de los mayores ganadores de los comicios del martes.