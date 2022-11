Videos: chocaron dos aviones de la Guerra Mundial cuando hacían una exhibición

NOW - B-17 bomber and a smaller plane collide at Dallas airshow.pic.twitter.com/BmJgnxBnrb — Disclose.tv (@disclosetv) November 12, 2022

Las TERRORÍFICAS IMÁGENES del choque de dos aviones en Dallas https://t.co/ayDJa4af5Z pic.twitter.com/ar8CP2oR65 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 12, 2022

Esto ocurrió en un #airport de #Dallas #Texas Parece un choque entre 2 aviones. Se ve como fake, pero parece q es cierto. pic.twitter.com/9Ub4hs8RVS — ????????? ?? (@MMariposa31) November 12, 2022

Dos aviones de la Segunda Guerra Mundial chocaron durante un espectáculo aéreo el sábado en Dallas, Texas, anunciaron las autoridades estadounidenses, que no proporcionaron un número de muertos.Un bombardero Boeing B-17 Flying Fortress y un caza Bell P-63 KingCobra colisionaron en pleno vuelo a las 13H20 local (19H20 GMT), informó la agencia reguladora de la aviación (FAA) en un comunicado.“En este momento no sabemos cuántas personas iban a bordo”, agregó la FAA, que abrió una investigación.Testigos subieron a las redes videos del accidente, en uno de los cuales uno de los aparatos parece romperse antes de tocar el suelo.El aeropuerto “Dallas Executive”, ubicado unos 10 km al sur de la ciudad, dio cuenta en Twitter de un “incidente” durante una exhibición de aviones militares de la década de 1940, organizada como parte del fin de semana largo festivo del 11 de noviembre.Los bomberos dijeron haber sido enviados a la escena, pero no hay otras informaciones disponibles por el momento.