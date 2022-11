La advertencia de Elon Musk sobre Twitter: "No descarto declarar la bancarrota"

A pocos días de su llegada a Twitter y de anunciar al personal "tiempos difíciles", Elon Musk se reunió con su planta este jueves y planteó la posibilidad de una "bancarrota". Según trascendió, "el empresario prevé cambios sustanciales en la red social" y por eso despidió a cerca del 50% de los empleados. Además, dijo que "probará diferentes cosas hasta que funcionen de una vez".Conforme a un informe publicado por Bloomberg, el magnate podría anunciarlo en caso que no encuentre nuevas vías para generar ingresos. Además, habría encontrado a la firma con "un panorama financiero complejo". De acuerdo a lo que contaron en The New York Times, recientemente tuvo que desprenderse de 4 mil millones de dólares en acciones de Tesla para emparchar agujeros en Twitter, por la que pagó 44 mil millones de dólares.Sin embargo, la decisión no fue gratis. Los exempleados presentaron una demanda colectiva, a la que se suman quejas individuales ante la Justicia, entre ellas la de una mujer que fue despedida cuando cursaba el sexto mes de embarazo."Por la naturaleza de nuestra fuerza de trabajo distribuida, y nuestro deseo de informar a los individuos impactados tan pronto como sea posible, la comunicación de este proceso se hará por e-mail. Para las 9 AM del viernes todos recibirán un mail individual con el asunto: 'Tu rol en Twitter'. Por favor revisá tu correo electrónico, incluyendo la carpeta de spam.Si tu empleo no está afectado, recibirás una notificación a través de tu mail de Twitter.Si tu empleo está afectado, recibirás una notificación con los próximos pasos a través de tu mail personal".