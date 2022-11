Meta despidió a 11.000 empleados y anunció que habrá otros recortes

Desde la fundación de Facebook en 2004, la empresa tecnológica no paró de crecer y contratar empleados. A finales de septiembre de este año, había acumulado el mayor número de trabajadores de su historia, con un total de 87.314 personas.



La situación de la compañía, rebautizada como Meta, motivó a los ejecutivos a despedir de todos los departamentos y regiones a más de 11.000 personas este miércoles, es decir, alrededor del 13% de su plantilla.



"Quiero asumir la responsabilidad de estas decisiones y de cómo hemos llegado hasta aquí", escribió Mark Zuckerberg, CEO de la empresa, en una carta dirigida a los empleados. "Sé que esto es duro para todos, y lo siento especialmente por los afectados", expresó.



Los empleados despedidos perdieron inmediatamente el acceso a la mayoría de los sistemas corporativos, aunque sus cuentas de correo electrónico permanecerán activas hasta el final del día "para que todos puedan despedirse", escribió el director ejecutivo de Meta.



El freno sobre el crecimiento de Facebook



El éxito arrollador que obtuvo Facebook durante sus primeros años de funcionamiento le permitió a la compañía expandirse y adquirir otras plataformas, como WhatsApp e Instagram, mientras el valor de sus acciones crecía. El año pasado, la valoración total de la empresa se situó en un billón de dólares.



Sin embargo, la desaceleración económica mundial y la desinversión en publicidad digital están afectando el negocio de Zuckerberg, que además decidió dedicar la mayor parte de sus recursos al desarrollo del metaverso, una propuesta que aún permanece en sus primeras etapas de trabajo.



Meta ya lleva gastados miles de millones de dólares en productos relacionados con el metaverso, como auriculares de realidad virtual, aunque estos productos apuntan a un nicho de consumidores muy específico y no hay garantías de que la gente comience a usarlos.



Mientras tanto, competidores como TikTok se hacen cada vez más fuertes entre los usuarios. El mes pasado, Meta registró una caída del 50% en sus beneficios trimestrales y su segundo descenso consecutivo en las ventas. Sus acciones han caído aproximadamente un 70% este año.



Zuckerberg, de 38 años, atribuyó los recortes a un crecimiento demasiado rápido durante la pandemia, cuando el aumento del comercio en línea provocó un gran incremento de los ingresos.



Basándose en lo ocurrido en otras empresas, dijo que pensaba que el cambio sería permanente, lo que le llevó a aumentar significativamente el gasto. El número de empleados de Meta a finales de septiembre había aumentado un 28% con respecto al año anterior.



"Desgraciadamente, esto no ha salido como esperaba", dijo Zuckerberg el miércoles, y añadió: "Me equivoqué, y asumo la responsabilidad por ello".



Además, el fundador de la empresa dijo que se reducirían los presupuestos, incluidos algunos beneficios para los empleados, y que se recortarían los bienes inmuebles. La congelación de las contrataciones, en tanto, se prolongó hasta marzo.



En cuanto al futuro de la compañía, informó que a partir de ahora se centrará en un número menor de áreas de "alta prioridad", incluyendo la inteligencia artificial, la publicidad y el metaverso.



Meta se une a otras empresas tecnológicas, como Snap, que han despedido a empleados a medida que las condiciones económicas se han vuelto más difíciles.