Fotos: Impresionante granizo causó estragos en el sureste de Brasil

Granizadas de fuertes a intensas, aisladas a violentas, golpearon puntos en el Sur y Sudeste de Brasil la tarde de este martes. Durante la tarde se registraron piedras de tamaño mediano a grande o que precipitaron en grandes cantidades en al menos cuatro estados brasileños: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro y Minas Gerais.En Rio Grande do Sul, puntos de los municipios de Esmeralda y Pinhal da Serra fueron golpeados por una granizada esta tarde. Las piedras de hielo, aunque no de gran tamaño, llegaron a acumularse en los campos y cultivos debido a la gran cantidad de granizo que precipitó en poco tiempo.Los productores del nordeste de Rio Grande do Sul, en Campos de Cima da Serra, aún desconocen la magnitud de los daños causados por la tormenta, pero anticipan pérdidas. Según los agricultores, en un análisis preliminar, hay daños en los cultivos de maíz y trigo.La misma inestabilidad que afectó a los Campos de Cima da Serra, en el territorio de Rio Grande do Sul, actuó también en el Planalto Sul Catarinense con la ocurrencia de granizo. Hubo registro del fenómeno en puntos de los municipios de São Joaquim y Urupema esta tarde.El valle Caminhos da Neve, ubicado a tres kilómetros del centro de São Joaquim, fue cubierto por una gruesa capa de hielo como resultado del granizo de la tarde. Muchos conductores quedaron atrapados en la carretera y no pudieron avanzar por su cuenta. Fue necesaria la intervención de una camioneta para remolcar los vehículos que patinaban sobre el lecho de hielo que cubría la carretera. La granizada duró unos 15 minutos, pero su intensidad fue suficiente para dejar la calzada blanca como si hubiera nevado, lo que complicó mucho el tráfico en la vía.Donde las tormentas de granizo fueron más violentas fue en Minas Gerais, particularmente en el sur de Minas Gerais. Doña Euzébia y otras ciudades de la región tuvieron un temporal con fuertes lluvias, viento y mucho granizo. En algunos municipios de la región, como Rio Pomba, Guarani y Piraúba, el suelo estaba cubierto de hielo. En Astolfo Dutra y en el distrito de Sobral Pinto, la fuerte tormenta con granizo asustó a los vecinos.En el municipio de Passos, las grandes piedras de hielo dejaron carreteras de la región con el tráfico parado. El gran granizo llegó a resquebrajar y romper decenas de parabrisas de automóviles, lo que asustó a los conductores y pasajeros atrapados en la vía en medio de la intensa granizada.Las granizadas en Rio Grande do Sul y Santa Catarina fueron el resultado de una vaguada, un área de menor presión atmosférica, que operó a lo largo del este de Rio Grande do Sul y que ya había traído granizo el día anterior en el Gran Porto Alegre. En el Sudeste, el clima severo resultó del avance de un frente frío entre Río de Janeiro y Minas Gerais.Tanto en el Sur como en el Sudeste, las tormentas se produjeron en condiciones de una atmósfera más fresca, aún debido a la gran masa de aire frío que llegó a Brasil a principios de mes con una temperatura excepcionalmente baja para esta época del año. Se ha comprobado que en condiciones de La Niña, como ocurre este año, la incidencia de granizo aumenta debido al frío de la atmósfera. (Fuente: metsul.com/)