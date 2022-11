Un avión tuvo que aterrizar de emergencia para que los pasajeros vayan al baño

El día de ayer tuvo lugar una situación más que peculiar cuando un avión de la empresa británica Jet2, que se disponía a completar la ruta entre Gran Canaria, en España, y Manchester, en Inglaterra, tuvo que aterrizar de emergencia en Bilbao, una de las ciudades más importantes del País Vasco español, para que los pasajeros puedan ir al baño.



¿Qué había ocurrido? Según se supo después de que el avión aterrizara en Bilbao por un “motivo desconocido”, tal como dijo la cuenta de Twitter Spotting Bilbao, se supo que pocos minutos después de que el vuelo LS 782 despegara de Gran Canaria, sufrió un desperfecto en el sanitario que dejó a todos los pasajeros sin la posibilidad de utilizar el baño.



Aparentemente un fallo en el sistema de aguas residuales hizo imposible utilizar el inodoro, lo que provocó que los pasajeros tuvieran que aguantarse, mientras estaban encerrados en un avión a miles de metros de altura. La situación se tornó tan grave que el piloto tomó una decisión urgente, solicitar un aterrizaje de urgencia para que los viajeros puedan ir al baño.



En total fueron dos horas las que tuvieron que aguantar los pasajeros sin poder ir al baño, al momento en que la situación se volvió insostenible estaban recién en la mitad del viaje, por lo que les esperaban otros dos horas hasta llegar a Manchester.



Al ver la situación, el piloto del vuelo LS 782 de Jet2 solicitó permiso para aterrizar en el Aeropuerto de Bilbao, así podían descargar las aguas residuales, almacenadas en los depósitos de la aeronave, para volver a poner en funcionamiento los sanitarios del Airbus 321.



El hecho despertó la curiosidad y sorpresa de los aficionados a la aeronavegación, ya que veían en sus sitios de rastreos como un vuelo que estaba destinado a Manchester descendía en Bilbao sin aparentar ningún inconveniente grave, o haber tenido fallas de seguridad.



Una vez que se supo cuál fue el motivo del descenso de “urgencia”, no pararon de aparecer comentario irónicos y jocosos sobre el hecho.



“¿Por qué no usaron las bolsas para vomitar”, comentó un usuario en Twitter. Mientras que otro ironizaba: “Parece apropiado, el código del aeropuerto de Bilbao es BIO, por lo que es el lugar natural para una biodescanso”.



Mientras tanto, otro usuario comentó que en 2019, antes de la pandemia, el avión en el que iba hacia Cancún tuvo un desperfecto similar, pero en ese caso no hubo ningún aterrizaje de emergencia, sino que todos los pasajeros tuvieron que aguantarse hasta llegar a destino.



Otros comentarios que aparecieron en las redes hicieron alusión a que la mayoría de los pasajeros debían de ser ingleses que habían ido a vacacionar a Gran Canaria y que tras “una cervecita por aquí y otra cervecita por allí”, debían sentir fuertemente la urgencia de utilizar el baño.



Volviendo al caso del vuelo LS 782 de Jet2, el avión hizo el aterrizaje especial a las 21:17 y una hora después volvió despegar sin la necesidad de que los cerca de 200 pasajeros que llevaba descendiesen del aparato. Retomó la segunda mitad del viaje con los viajeros aliviados y llegó a Manchester sin inconvenientes.