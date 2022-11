Bolsonaro pidió a sus seguidores que abandonaran los cortes de rutas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que se sentía "molesto" y "triste" y pidió a sus seguidores que reclaman un golpe de estado para impedir la asunción del mandatario electo, Luiz Inácio Lula da Silva, que abandonaran los cortes de ruta a raíz de las pérdidas económicas que están generando y de la posible violación de la Constitución impidiendo el libre tránsito de personas.



"Quiero pedirles que desbloqueen las rutas, esto no forma parte de estas manifestaciones legítimas, no queremos perder nuestra legitimidad", afirmó Bolsonaro en un video divulgado en redes sociales, tres días después del inicio de los cortes.



El video fue difundido luego de que un hombre fuera detenido tras atropellar a las falanges bolsonaristas que cortaban una autopista en el interior de San Pablo, causando al menos ocho heridos.



"Estoy molesto y triste como ustedes; las protestas están bien pero el cierre de rutas perjudica el derecho de ir y venir, está en la Constiución y siempre dijimos que jugamos dentro de la Constitución; respetar a las personas además del perjuicio a la economía, es importante, ustedes tal vez dan importancia a otras cosas", dijo.



Bolsonaro recordó que otras manifestaciones ocurrieron en plazas y calles y "forman parte del juego democrático".



Miles de personas pidieron hoy ante cuarteles del Ejército realizar un golpe de estado para impedir la asunción de Lula el 1 de enero, tras haber derrotado a Bolsonaro el domingo en el balotaje.



Bolsonaro sostuvo que la Policía Caminera Federal trabajó para desobstruir las carreteras.



"Todos tenemos perjuicios con estas rutas bloqueadas, no piensen mal de mi, quiero el bien de ustedes, estoy con ustedes", sostuvo Bolsonaro, quien quedó aislado políticamente con los cortes de ruta, que fueron condenados y combatidos por los gobernadores aliados, que enfrentaron problemas de desabastecimiento de alimentos.



La fiscalía anunció una investigación contra el jefe de la policía caminera por prevaricación.



El acumulado de multas por más de 300 bloqueos desde el domingo a la noche alcanzan más de 18 millones de reales, más de 3,2 millones de dólares.