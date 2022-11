Bolsonaro no admitió la derrota y dice que seguirá "mandatos de la Constitución"

Sin reconocer su derrota electoral, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró este martes que seguirá "los mandatos de la Constitución"."Siempre jugué en la cancha de la constitución. Jamás hable de controlar los medios de comunicación y las redes sociales", sostuvo el mandatario, en un breve mensaje, el primero tras la ajustada derrota electoral que sufrió a manos de Luiz Inácio "Lula" Da Silva.En un breve pronunciamiento de dos minutos, que ofreció tras largas horas de espera, Bolsonaro no citó a Lula ni lo felicitó por su victoria en la segunda vuelta."Siempre me han tachado de antidemocrático y, a diferencia de mis acusadores, siempre he jugado dentro de las cuatro líneas de la Constitución. Nunca he hablado de controlar o censurar los medios de comunicación y las redes sociales", añadió.En su breve discurso se refirió a esas protestas en tono de crítica. "Nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda, que siempre han perjudicado a la población, como la invasión de bienes, la destrucción del patrimonio y la restricción del derecho de ir y venir [...]Nuestro gobierno es por el orden y el progreso", comentó.En contraparte, señaló que "las manifestaciones pacíficas son bienvenidas". Agregó que las movilizaciones actuales a su favor "son el resultado de la indignación y un sentimiento de injusticia por cómo se llevó a cabo el proceso electoral".

El mandatario aprovechó para agradecer a los más de 58 millones de personas que votaron por él el pasado domingo. "Es una honra ser el líder de millones de brasileños que, como ellos, defiende la libertad económica, la libertad religiosa, la libertad de opinión", enfatizó.Tras el breve discurso de Bolsonaro, intervino el ministro de la Presidencia, Ciro Nogueira, quien señaló que el mandatario lo autorizó para iniciar el proceso de transición de Gobierno.En los comicios del domingo, Lula obtuvo 60.345.999 votos, el 50,90 % de los sufragios; venciendo así a Bolsonaro, que consiguió 58.206.354 apoyos (49,10 %), en una de las elecciones más reñidos de la historia reciente de Brasil. Fuente: (NA-RT)