En tres horas, Perú registró 13 sismos de hasta 5,9 grados

Trece sismos de hasta 5,9 grados de magnitud sacudieron este viernes el sur de Perú. No se reportaron víctimas ni tampoco daños materiales por el temblor, informó el Centro Sismológico Nacional.



El mayor movimiento telúrico fue de 5,9 grados, registrado cerca de las 15.20 hora local (20.20 GMT). Tuvo epicentro en el océano Pacífico a unos 26 km de profundidad, y a 111 al suroeste de la ciudad de Ica, situada sobre la cordillera de Los Andes, al sur de Lima.

El último de los 13 sismos fue 5,2 grados de magnitud, se reportó a las 18.35 horas, (23H35 GMT). En este caso el epicentro fue en el océano Pacífico, a 15 km de profundidad, y a 96 km al suroeste de Ica, informó la agencia de noticias AFP .



Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra descartó que estos sismos puedan escalar a perjuicios mayores. Por lo tanto, no se espera que pudieran generar un tsunami.



Perú es sacudido cada año por al menos 400 sismos perceptibles, la sismicidad en el territorio peruano observa altos índices de placas, en particular en las zonas Centro y Sur. El país está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una amplia zona con gran actividad telúrica que se extiende a lo largo de la costa oeste del continente americano.



El último terremoto de gran magnitud y consecuencias trágicas ocurrió en la ciudad portuaria de Pisco, también en la región de Ica, el 15 de agosto de 2007, cuando un sismo de 7,9 grados, con epicentro en la costa central, dejó 595 muertos. En esa ocasión sí hubo un pequeño tsunami.