EE.UU: Atacaron con martillo a marido de presidenta de Cámara de Representantes

Paul Pelosi, el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, fue atacado con un martillo por un hombre que ingresó a la casa de la pareja en San Francisco durante la madrugada de este viernes, informaron fuentes policiales a CNN.El intruso se enfrentó al marido de la congresista gritando "¿dónde está Nancy, dónde está Nancy?", según confió una fuente a CNN. Además, intentó atarlo "hasta que Nancy llegara a casa", según dos fuentes conocedoras de la situación. Cuando llegó la policía, el agresor dijo que estaba "esperando a Nancy".Pelosi, de 82 años, fue llevado a un hospital y sometido a una “cirugía exitosa para reparar una fractura de cráneo y lesiones graves en su brazo derecho y manos”, dijo Drew Hammill, portavoz de Nancy Pelosi, en un comunicado publicado el viernes por la noche. El texto agregaba que los médicos esperan que se recupere por completo.Hammill señaló que "el agresor está detenido y se están investigando los motivos del ataque".El atentado conmocionó a Washington y provocó una oleada de condenas por parte de los líderes del Congreso de ambos lados del pasillo. Ocurre en momentos de temor por la violencia política contra los legisladores, tras el ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EE.UU., así como otros incidentes violentos de alto perfil que han tenido como objetivo a los miembros del Congreso.Por su parte, la Policía del Capitolio indicó en un comunicado que participa en una investigación conjunta con el FBI y la Policía de San Francisco para esclarecer el ataque.También proporcionó más detalles sobre la respuesta policial. De acuerdo a la declaración, agentes especiales de la Policía del Capitolio en la Oficina de Campo de California "llegaron rápidamente a la escena, mientras que un equipo de investigadores de la Sección de Evaluación de Amenazas del Departamento fue enviada simultáneamente desde la costa este para ayudar al FBI y la Policía de San Francisco con una investigación conjunta".Pelosi pudo hablar con su esposo después del ataque y antes de que lo llevaran a cirugía, según una fuente familiarizada con el asunto. La líder demócrata volará de regreso a San Francisco con su familia para estar con su esposo, según le dijo una fuente familiar a CNN el viernes por la tarde."La presidenta de la Cámara de Representantes y su familia están agradecidos con los servicios de emergencia y los profesionales médicos, y solicitan privacidad en este momento”, añadió el portavoz Hammill en su comunicado.En una conferencia de prensa, el jefe del Departamento de Policía de San Francisco, identificó a David DePape, de 42 años, como el sospechoso del ataque y dio detalles sobre lo que presenciaron los agentes que llegaron a la escena. Scott dijo que aún se está investigando el motivo detrás del ataque.Cuando los agentes llegaron a la vivienda, dijo Scott, se encontraron con “un hombre adulto y el esposo de la señora Pelosi, Paul”. Scott agregó que “el sospechoso había tomado un martillo del señor Pelosi y lo atacó violentamente con él. Nuestros agentes abordaron de inmediato al sospechoso, lo desarmaron, lo detuvieron, solicitaron respaldo de emergencia y brindaron asistencia médica”.Paul Pelosi logró llamar al 911 al comienzo del ataque, según una fuente policial y otra fuente familiarizada con el asunto. El esposo de la líder demócrata logró mantener la línea activa por lo que los servicios de emergencia lograron escuchar una voz de fondo, dijo la fuente policial.Pelosi habló en código, añadieron los policías, dando suficientes detalles para que el operador que lo escuchaba pudiera entender que algo andaba mal. Al mismo tiempo, Pelosi parecía estar tratando de que el intruso no se diera cuenta de que tenía el teléfono conectado, describió la fuente.El agresor ingresó a la residencia de los Pelosi por la parte trasera de la casa, según dos fuentes con conocimiento sobre los primeros detalles del incidente.Como la líder demócrata no se encontraba allí, no estaba tampoco el destacamento de seguridad en la residencia, de acuerdo a una fuente familiarizada con el protocolo.La lucha entre los dos hombres fue capturada en una cámara corporal de la policía cuando llegó a la puerta para intervenir, según una de las fuentes.El hombre que supuestamente atacó a Paul Pelosi el viernes temprano publicó memes y teorías conspirativas en Facebook sobre las vacunas contra el covid, las elecciones de 2020 y el ataque del 6 de enero, y un conocido le dijo a CNN que parecía no tener "contacto con la realidad”.DePape no era conocido por la Policía del Capitolio de EE.UU. y no estaba en ninguna base de datos federal que rastreara amenazas, según tres fuentes que fueron informadas sobre la investigación.La Policía del Capitolio de EE.UU. dijo en un comunicado esta mañana que están colaborando con el FBI y con la Policía de San Francisco “en una investigación conjunta” sobre el allanamiento de morada en la residencia de Pelosi en California.El presidente Joe Biden habló con Pelosi, informó la Casa Blanca.“El presidente está orando por Paul Pelosi y por toda la familia de la presidenta de la Cámara, Pelosi. Esta mañana llamó a ¿Pelosi para expresar su apoyo después de este horrible ataque”, dijo la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre en un comunicado.Los Pelosi están casados desde 1963 y tienen cinco hijos.