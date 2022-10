Activistas ecologistas vandalizaron “La joven de la perla” de Vermeer

Le tocó a La joven de la perla o Muchacha con turbante

(Het meisje met de parel) de Johannes Vermeer, porque ahora la moda es echarle cosas a pinturas que todo el mundo sabe que tienen un vidrio para protegerlas.pic.twitter.com/jMisbGGQQp — Arnaldo Espinoza ? (@Naldoxx) October 27, 2022

Internacionales Activistas arrojaron puré de papas a una obra de Claude Monet

Internacionales Dos activistas arrojaron sopa de tomate sobre Los Girasoles de Van Gogh

Un hombre se acerca a La joven de la perla, una de las obras maestras del pintor neerlandés Johannes Vermeer realizada entre 1665 y 1667. Apoya su cabeza sobre el cuadro, parece dibujarla con un marcador. Luego otro hombre se acerca (en la remera lleva escrito el nombre del grupo ecológico: Just Stop Oil) y le tira salsa, pero lo hace sobre la cabeza de su compañero. Se sacan fotos, dicen unas palabras. Son activistas. Su mensaje ya está dado.Ocurrió en el Museo Mauritshuis de La Haya, donde se encuentra esta obra también conocida como Muchacha con turbante. Según informó Reuters, la policía holandesa arrestó a tres personas en un museo y no se extendió con detalles.La obra de Vermeer muestra a un tronie, nombre que se daba en Holanda en el siglo XVII a los retratos que no buscaban ser identificables. La importancia estaba en la expresión. Los pintores producían estos cuadros para demostrar su pericia. Se llama así (La joven de la perla) porque el punto focal está en su pendiente de perla.No es la primera vez que esto ocurre. De hecho, el fin de semana pasado le tocó a Claude Monet: activistas climáticos lanzaron puré de papas contra Los almiares, el más caro jamás vendido del artista francés, expuesto en el Museo Barberini de Potsdam, Alemania. “¿Qué vale más, el arte o la vida?”, fue la pregunta que quiso instalar el grupo ecologista.Anteriormente le había pasado lo mismo a Los girasoles de Vincent van Gogh en Ámsterdam. En señal de protesta contra el gobierno británico por su autorización al fracking, dos miembros del grupo Just Stop Oil arrojaron sopa sobre la famosa obra, exhibida en The National Gallery de Londres.