Mató de una trompada a un hombre que habría intentado robarle

En el video se puede observar a un hombre que, tras discutir brevemente con otro, le da un puñetazo. Las imágenes del momento no tardaron en viralizarse en las redes sociales. En Twitter, la cuenta original que cargó la publicación obtuvo 100 mil reproducciones y casi 500 comentarios.Según informaron diferentes medios internacionales, el supuesto delincuente habría fallecido tras el impacto de la trompada y también producto del golpe de su cabeza contra el suelo.En las respuestas de los usuarios, muchos pusieron en duda que efectivamente la víctima quisiera robarle al agresor."Para nada era un intento de asalto, inclusive se ve tambaleante al de gorra roja. Y el otro aprovecha esta desventaja y lo golpea mortalmente. Si la situación fuera diferente no se hubiera resuelto de esa manera", argumentó una usuaria."Parece difícil de creer que el tipo le robó… el tipo no se ve que mantenga bien el equilibrio ni se ve agresivo… ni tampoco se ve alguna arma… tampoco el otro creo haya querido matarlo. Lo agredió y por mala suerte lo mató", dijo otra persona.