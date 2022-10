Reforma jubilatoria: Lacalle Pou pide celeridad al Congreso

La iniciativa formalmente aprobada este jueves por los ministros en una reunión general en la Torre Ejecutiva, sede del Gobierno.



“Nos parece que cuanto antes se vote, Si la demora es para mejorar el proyecto, demorará un poquito más. Ahora que está el proyecto debe acompañarse por parte del Parlamento, pero insisto que la coalición tiene un acuerdo para avanzar rápidamente sobre este tema", señaló Lacalle Pou cuando se lo consultó sobre los plazos.



En conferencia de prensa, según reportaron diarios montevideanos, el mandatario destacó que “una vez más la coalición se pone de acuerdo, pese a que le han vaticinado fracasos de antemano muchas veces”.



En la enumeración de los méritos, Lacalle Pou ponderó que la alianza oficialista “se sostiene sólida, con matices, con perfiles, ha aprobado un Presupuesto, ha aprobado una Ley de Urgente Consideración, la ha defendido en un referendo, ha elaborado Rendiciones de Cuentas y hoy trae este proyecto de ley".



La coalición que gobierna Uruguay desde marzo de 2020 está integrada por los partidos nacional, Colorado, de la Gente e Independiente y Cabildo Abierto.



Sobre el proyecto, el presidente resaltó que se trata de “una reforma con una profunda dosis de solidaridad, para empezar con las jubilaciones más pequeñas” y remarcó que habrá “un tratamiento especial que aumenta los beneficios a aquellas familias que tienen hijos con alguna discapacidad”.



“Cada peso que se aporte se va a cobrar. Hacemos esta reforma como acto de responsabilidad nacional y no se lo vamos a dejar al próximo gobierno, sea de la ideología y del color que sea. Y por eso estamos muy satisfechos (de) haber llegado a un acuerdo con la coalición de gobierno. Y esperamos que vengan aportes”, expresó.



Esas propuestas se las reclamó directamente al opositor Frente Amplio: “Que el Frente Amplio haga aportes, aportes positivos. Es un proyecto perfectible", manifestó.



En paralelo, la Presidencia difundió un comunicado en el que reseñó que el Ejecutivo aprobó el proyecto -que mañana será enviado al Congreso- “para asegurarle a todos los uruguayos un sistema jubilatorio más justo, sólido y sostenible".



"Esta accio?n, que responde a la decisio?n de 'hacer lo que hay que hacer', es un acto de responsabilidad más allá de que no beneficie al gobierno que la impulsa, pero que será fundamental para atender uno de los principales problemas del país y de los gobiernos que vendrán", destaca el texto.



Presidencia también dijo que la reforma es “un deber ético y ciudadano, un acto de responsabilidad nacional, que no es opcional y que trasciende visiones políticas y sectoriales de corto plazo”.



“Se trata de gobernar generando condiciones para un futuro mejor. Permitirá asegurar una vejez digna, pero también no endeudar ni complicarle el futuro a los jóvenes", afirmó.



Télam.