España: empieza a regir la Ley que facilita trámites de ciudadanía a argentinos

El Gobierno de España promulgó este jueves la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, también conocida como Ley de Nietos, en su Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma, que “pretende cerrar una deuda de la democracia española”, permitirá que miles de argentinos puedan sacar la ciudadanía de ese país. Por eso, se esperan más de 60 mil consultas de este tipo.La aprobación en el Congreso de España llegó el 7 de octubre. El viernes pasado, el ministro de la Presidencia de España, Felix Bolaños, anticipó que la medida se oficializaría esta semana. Finalmente, el documento fue publicado en el BOE con la firma del presidente Pedro Sánchez este jueves y entrará en vigencia a partir del viernes.En el marco de un “proceso de memoria”, España se propuso garantizar el derecho a una “reparación moral” y el “reconocimiento personal, familiar y colectivo” de las víctimas de la dictadura de Francisco Franco, quien gobernó de facto el país ibérico entre 1936 y 1975. En tanto, el documento reconoce y declara la “injusticia que supuso el exilio de muchos españoles y españolas” durante ese período.Según señala la disposición general del BOE, la sociedad tiene un “deber de memoria” con las personas que fueron “perseguidas, encarceladas, torturadas” o que tuvieron que abandonar su tierra natal a causa del franquismo. Pero además, aclara que, en el caso de que hubiesen fallecido, también podrán solicitar la Declaración sus familiares. Entre ellos, quien haya sido cónyuge de la víctima o persona ligada por análoga relación de afectividad, así como sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado.En tanto, la ley plantea dos objetivos principales. Por un lado, “fomentar el conocimiento de las etapas democráticas” de la historia de España. Y, en segundo lugar, la preservación de “la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad, como un derecho de las víctimas, el establecimiento de la justicia y fomento de la reparación”.Así, se habilitará una serie de acciones administrativas para facilitar el acceso a la ciudadanía española a los familiares. Muchos se encuentran en Argentina. A su vez, se fijará un plazo de dos años para presentar la documentación necesaria para tramitarla. No habrá ningún tipo de requisito vinculado a vivir una cantidad de tiempo en ese país, ni tampoco existirá límite de edad para los beneficiarios, publicóLa legislación se aplicará de manera directa y sin necesidad de que la persona que recibe el beneficio deba vivir una determinada cantidad de tiempo en el país. Actualmente, los argentinos que no poseen la ciudadanía o que solamente tienen la visa de trabajo o estudio pueden permanecer en España por 90 días de manera legal.Asimismo, no habrá un límite de edad para aplicar, en contraposición a lo que exigía la normativa vigente. También, al obtenerse la ciudadanía española, se otorga acceso además al sistema educativo local, trabajos dentro de la comunidad europea y el libre tránsito.Para comenzar el trámite, el o la interesada debe coordinar una cita con el Consulado General que se encuentre en la ciudad de Argentina en donde reside. Una vez acordada la fecha, el momento del encuentro tendrá que presentar los siguientes documentos:-El acta de opción por la nacionalidad española.-Partida de nacimiento de los progenitores españoles en caso de que no esté inscripto en el Registro Civil español.-Partida de nacimiento del interesado expedida por el Registro Civil argentino, legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y con postilla de La Haya.-Acta de matrimonio de los progenitores o partida de nacimiento del padre o madre que no posee la nacionalidad española.-Pasaporte español o partida de defunción del progenitor español.-DNI argentino del progenitor español.-DNI argentino del interesado.-En caso de adopciones, se debe aportar el testimonio completo de adopción junto con la partida de nacimiento del adoptado. Fuente: (Página12)