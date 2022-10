Uruguay buscará retrasar la edad jubilatoria a partir de 2036

El presidente Luis Lacalle Pou convocó este lunes a los integrantes de la coalición de Gobierno para acordar la reforma jubilatoria propuesta por el Poder Ejecutivo y negociada por los partidos oficialistas. “El jueves lo firmarán los ministros en el Consejo”, dijo el presidente en su cuenta de Twitter y la calificó como una reforma “necesaria, sostenible y justa”.



Según trascendió, los nacidos en 1973 -actualmente con 49 años- se podrán jubilar con 63 años, los nacidos en 1974 con 64 años y los nacidos a partir de 1975 con 65 años. Este régimen comenzará a funcionar a partir de 2036. En tanto, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, aclaró que quienes ya estén cobrando su jubilación no se verán afectados.



El anteproyecto de esta reforma estuvo en discusión por más de dos años y este viernes ingresará al Parlamento para el debate final. Según se supo, el anteproyecto previa que el aumento en la edad jubilatoria aplicara para los nacidos a partir de 1967 a partir del 2026. La oposición, por su parte, había dicho que su opinión sería dada una vez que el proyecto final estuviera en esta última instancia.



“Los partidos de la coalición hemos acordado un proyecto de ley; ahora ya no es un anteproyecto, es un texto final que ratifica la convicción que tenemos de ir para adelante con un cambio que está pensado en términos del futuro del país”, dijo en rueda de prensa el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Según sostuvo, esta reforma fue hecha “pensando en las nuevas generaciones”, en el “largo plazo” y permitirá “mejoras en las jubilaciones de más abajo”.



Mieres también cuestionó el rol de la oposición en la discusión: “Lamentablemente en todo el proceso el Frente Amplio no acercó ninguna propuesta, nada que pudiera servir de pie para un diálogo y para llegar a un entendimiento”.



El experto que formuló el primer anteproyecto y colaboró con las modificaciones, Rodolfo Saldain, consideró en diálogo con El País que hubiera “estado bueno” contar con la participación del Frente Amplio en los encuentros. “Creo que van a estar atentos a que salga, porque nadie que pretenda ser gobierno en los próximos años puede desconocer la relevancia que tiene esto”, señaló.