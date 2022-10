Viajaba caminando de España a Qatar para ver el mundial, pero desapareció

A más de 15 días de su último mensaje, la familia de Santiago Sánchez Cogedor ha iniciado una campaña para dar con el español que se encontraba viajando a pie rumbo a Qatar para ver el Mundial. El hombre de 40 años, que comenzó su trayecto a principios de año, estaba a punto de cruzar la frontera entre Irak e Irán cuando abandonó las comunicaciones por razones que se desconocen y los temores de sus seres queridos crecen desde entonces.



“La última persona que habló con él es Coque, un amigo de confianza. El 2 de octubre Santiago le escribe un whatsapp y le dice ‘Esto está caliente, pero todo bien’. Me imagino que sería en referencia a las protestas de las mujeres iraníes contra el Gobierno. Pero ahí se corta el contacto”, comentó Miguel Bergado al sitio El Mundo. “Hablé con él por última vez el 1 de octubre. Me mandó su ubicación, y estaba en la zona del Kurdistán iraquí, a cinco kilómetros de la frontera de Irán”.



Sánchez Cogedor arrancó su periplo el 8 de enero, cuando partió desde la ciudad española Alcalá de Henares rumbo a Qatar. Hasta fines de septiembre todo había salido tal y como lo había planeado y, pese a que por momentos la falta de señal dificultaba su comunicación, había logrado estar en contacto permanente con familiares y amigos. Pero, desde el 2 de octubre que nadie sabe nada sobre él y creen que ha sido detenido por las fuerzas armadas de Irán.



Los familiares ya se han puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con la embajada española de Teherán para que puedan ayudarlo. Hasta el momento no ha habido novedades sobre su paradero, entonces iniciaron una campaña en los medios de comunicación para que se difunda la noticia.



El español de 40 años que trabaja en una empresa de logística estaba cerca de conseguir su objetivo ya que desde Irán debía tomar un barco para cruzar el Golfo Pérsico y así llegaría a Qatar justo para el inicio del Mundial. Pero, ahora la preocupación sobre su estado es total.



“Lo cierto es que las noticias malas llegan demasiado rápido y de momento no ha llegado ninguna. Pero sus padres están muy mal, con mucha angustia. Quiero hacer un llamamiento a que todo el que pueda mover un contacto es bienvenido, con el poder de la prensa y los medios igual se dan más prisa”, agregó Miguel en un artículo del diario ABC.



Los portales españoles informan que el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada ya han iniciado las gestiones para dar con él, pese a que desconocían que estaba haciendo este periplo que incluyó países como Francia, Italia, Grecia, Albania, Turquía e Irak.