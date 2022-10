Petro derogará el decreto que le prohíbe compartir actos con la vicepresidenta

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó hoy que tiene listo el decreto que deja sin efecto uno anterior que impide que el mandatario y la vicepresidenta, Francia Márquez, compartan el mismo medio de transporte o estén en el mismo acto, y evaluó que hay que “asumir” los riesgos.



La revelación circuló hoy, cuando se conocieron fragmentos en medios bogotanos del paso de ayer de Petro por el departamento de Cauca y se lo consultó por la ausencia de Márquez.



"Las razones de la ausencia por ese estúpido, o, bueno, no tan estúpido, decreto que prohíbe, por seguridad, que ambos estemos juntos en un solo lugar, para no dar papaya", explicó Petro con una expresión local que significa dar ventaja o dar chance.



Consideró que los alcances de esa medida pueden erosionar la tarea de Márquez si la obliga a ausentarse de algunos encuentros con sectores o movimientos en los que ella tiene predicamento.



"Si ella no está con nosotros, puede quedar muy marginada; entonces se va evaporando de su liderazgo, su poder y su capacidad y eso no fue lo que le propusimos al pueblo. Los riesgos siempre tendremos que asumirlos”, señaló el mandatario, según el diario El Nuevo Siglo y CambioColombia.



Fue entonces cuando reveló que eliminará ese decreto, sancionado el año pasado por su antecesor, Iván Duque, después de que se atentara contra el helicóptero en el que viajaba, en Cúcuta.



“Todos los desplazamientos que adelanten el presidente y el vicepresidente de la República a nivel nacional e internacional deberán hacerlo por separado, independientemente de los medios de transporte que utilicen", señala la normativa.



Y agrega: “en caso de que el presidente de la república y vicepresidente de la república deban asistir a un mismo evento se adoptarán medidas tendientes para que no estén presentes de manera simultánea en el mismo lugar, y la llegada y salida se lleven a cabo por separado”.



“Eso dice el decreto; nosotros no sabíamos de eso, pero ahí está claro. Es un riesgo, es un riesgo real”, insistió Petro.