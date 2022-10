El huracán Julia impactó en Nicaragua tras golpear las islas colombianas

?? | URGENTE: Aumenta la intensidad de los vientos en San Andrés, Colombia por paso de tormenta Julia que podría convertirse en huracán esta noche. pic.twitter.com/mrhhlDmdnb — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) October 8, 2022

#JULIA|El @IDEAMColombia acaba de confirmar que, de acuerdo con el reporte del @NHC_Atlantic ´Julia’ pasa justo en este momento (18:28) por la isla de San Andrés convertido en huracán de categoría 1 con vientos sostenidos de 120 km/h. pic.twitter.com/xYDoGiBswp — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 8, 2022

Muchos árboles caídos, casas sin techo, daños en lo material que se recupera pero gracias a Dios ninguna vida que lamentar? ya se restableció la energía, las comunicaciones con fallas aún?



Sentimos todas sus oraciones GRACIAS!????#HuracanJulia pic.twitter.com/tPbfgFJJ3i — Yadira Olivo (@Yaya_blondie) October 9, 2022

Casas de la reconstrucción de Providencia ya han resultado averiadas con los vientos del #Huracan #Julia, que hace su tránsito por el Archipiélago de #SanAndrés en categoría 1 rumbo a Centro América pic.twitter.com/j3b4Ietoqu — The Archipielago Press (@thearchipielago) October 9, 2022

Severas afectaciones en la isla colombiana #SanAndrés tras el paso del #HuracanJulia que ya tocó tierra en #Nicaragua ??

Reportan sin señal varias zonas y sin electricidad en gran parte de la isla. Hubo órdenes de evacuación

Vía @tubarconews pic.twitter.com/b1Dfiq6JDw — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 9, 2022

Autoridades de La Guajira reportan que el paso de la hasta ese entonces #TormentaJulia, ha dejado a 840 familias de 25 barrios de Riohacha damnificadas.

El agua ya le ha llegado hasta las rodillas a los habitantes de estos sectores de Riohacha, donde ha hecho presencia la pic.twitter.com/mgfSbjp6C9 — Noticias BQ ??? (@NoticiasBQ) October 9, 2022

El huracán Julia impactó este domingo en la costa Caribe de Nicaragua con vientos e intensas lluvias y se internaba en su territorio, tras golpear el archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia sin reporte de daños ni víctimas."Los datos satelitales y de radar de Nicaragua indican que el centro de Julia tocó tierra en Nicaragua a lo largo de la costa cerca de Laguna de Perlas" a las 7.15 (4.15 hora argentina) del domingo, publicó en su cuenta de Twitter el Centro Nacional de Huracanes.Al momento de impactar en tierra, los vientos alcanzaban los 136 kilómetros por hora, según el reporte.En Bluefields, los vientos huracanados y las lluvias intensas comenzaron a sentirse hacia la medianoche, según constató la agencia de noticiasHay reportes de techos despegados, árboles caídos y no hay fluido eléctrico en la ciudad, que permanece a oscuras, según medios oficiales.Tras su ingreso por el Caribe, Julia se moverá a través del territorio hasta salir en la tarde o noche del domingo al océano Pacífico como una tormenta tropical, según las proyecciones del CNH.Mientras tanto, el archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia, donde habitan unas 48.000 personas, fue azotado por los vientos de Julia antes de alcanzar la costa nicaragüense, pero las autoridades no habían reportado daños significativos ni víctimas.Antes de la llegada de Julia, la población de Bluefields se abasteció de víveres y se resguardó en sus casas, mientras que los pescadores llevaron sus embarcaciones a un lugar seguro."Hay que prepararse con comida, plásticos, de todo un poco, porque no sabemos que irá a pasar", afirmó Javier Duarte, un ebanista que contó haber rezado para que el ciclón no sea potente en este municipio de alrededor de 60.000 habitantes."Ya hemos tenido algunas experiencias de huracanes en Nicaragua, y estamos propensos a pasar" una situación similar, dijo por su parte Constantino Rivera, un pescador de 47 años que recibió la orden de regresar a tierra.El gobierno informó que evacuaron a más de 6.000 personas en Laguna de Perlas, en los Cayos Miskitos, una isla ubicada frente a las costas del Caribe y otras comunidades costeras."Esta tormenta ha venido paulatinamente, pero de manera progresiva evolucionándose y fortaleciéndose", afirmó el director de meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), Marcio Baca.Según el CNH, Julia traerá lluvias durante el fin de semana que podrían provocar "inundaciones repentinas y deslizamientos de lodo" en Centroamérica.Ante la emergencia, el gubernamental Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) de Nicaragua informó que las unidades de rescate del Ejercito fueron desplazadas a zonas de riesgo para asistir a la población, mientras que policía movilizó más de 400 medios.El Ministerio de Salud, por su parte, abasteció con medicamentos, equipos y salas de emergencia todas las zonas que serán afectadas por el huracán.Sinapred cuenta además con 91 centros escolares para que sean utilizados como albergues en la región del Caribe y el sureño departamento de Río San Juan."Esperamos estar listos para salvaguardar vidas, porque eso es lo que priorizamos", dijo Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega.Nicaragua prevé que las lluvias de Julia afecten a los departamentos de Chontales, Boaco (centro), Matagalpa, Estelí, Madriz (norte) y Chinandega (noroeste), donde los suelos están saturados y podrían ocurrir derrumbes de tierra.Ante la llegada de Julia, Colombia y los países de Centroamérica anunciaron diferentes niveles de alerta.En Guatemala, la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred), encargada de protección civil, declaró el sábado alerta roja en todo el país.El Salvador se declaró en la noche del sábado estado de emergencia nacional y el gobierno destinará recursos financieros y logísticos para atender a la población.En Panamá, el Servicio Nacional de Protección Civil decretó alerta amarilla en casi todo el país, incluida la provincia del Darién, zona selvática, fronteriza con Colombia, por donde cientos de migrantes pasan diariamente en su ruta hacia Estados Unidos, mientras que Honduras seguía en alerta amarilla.Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) de Costa Rica, el huracán Julia posee un campo nuboso muy extenso que podría cubrir toda Centroamérica, que abarca una superficie de más de 522.000 km².Julia es el segundo huracán de la temporada 2022 en el Caribe centroamericano, luego que en julio Bonnie, ingresara por el Caribe sur entre la frontera de Nicaragua y Costa Rica y dejara centenares de afectados en la región.El cambio climático produce un aumento de temperatura en las capas superficiales de los océanos, lo cual genera tormentas y huracanes más poderosos y con mayor cantidad de agua, según los expertos.