Lula dice que debatir el tema del aborto es competencia del Congreso

"Quien tiene que decir sobre el aborto es quien está embarazada, que es la mujer, quien tiene que tener más poder de decidir si quiere o no", dijo Lula en un acto en apoyo a su candidatura en San Pablo, en respuesta a los que cuestionan su postura sobre el aborto, al que se opone.



"La ley existe. Ese no es el papel del presidente de la república, es el papel del Legislativo y sobre todo es un papel que la gente tiene que entender que es de la mujer, quien tiene la hegemonía sobre su cuerpo", aseguró, según recogió la agencia Europa Press



No es la primera vez que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) se manifiesta en estos términos durante la campaña.



La cuestión del aborto en Brasil es un asunto delicado debido a la arraigada tradición religiosa del país, donde solo permite la interrupción del embarazo de manera legal en caso de violación o de riesgo para la madre.



Estas declaraciones también se dan en un momento en el que el PT está buscando recabar el voto entre el influyente electorado cristiano, en especial el evangélico, que tiene más afinidad con su rival, el actual presidente Jair Bolsonaro.



Por su parte, Bolsonaro puso en duda la veracidad de las palabras de Lula y lo acusó de apoyarse en quien "odia la Iglesia" y defiende el aborto.



"No hay nada más vergonzoso que defender una idea contraria a todo aquello en lo que crees solo para ser elegido", cuestionó el mandatario, que aspira a la reelección.



A pesar de que el aborto es legal en estos casos en Brasil desde 1940, es frecuente que los grupos antiabortistas, que cuentan con un amplio respaldo de jueces, médicos y políticos conservadores, intenten impedir que muchas mujeres puedan acceder a este derecho.



A mediados de 2020 a una niña de 10 años violada por su tío se le negó el tratamiento en un hospital del estado de Espíritu Santo y tuvo que viajar hasta la capital de Pernambuco, Recife, para poder llevar a cabo el proceso.



Télam.