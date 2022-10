Duro revés para Apple: Europa aprueba los cargadores universales

La Unión Europea (UE) dio un duro revés contra Apple y aprobó el cargador universal para todos los teléfonos móviles. El acuerdo obligará a que los consumidores elijan si desean comprar un nuevo dispositivo con o sin cargador incluído.



De esta manera los europeos podrán cargar la batería de su celular con un sólo dispositivo, tanto para celulares como para tablets, auriculares y otros aparatos tecnológicos. La medida, además, obligará a Apple cambiar sus modelos.



La normativa será implementada a partir de 2024 y tiene como objetivo que los consumidores puedan llenar la batería del celular utilizando un cable común que tengan en su casa, sin necesidad de comprar uno nuevo.



La nueva ley hará que Apple tenga que abandonar el puerto específico para todos los modelos iPhone. De esta forma, no estará disponible el cargador Lightning, un cable de transferencia de datos y de corriente creado por Apple, para el uso de productos de esta empresa tal como iPods, iPhones e iPads. Este conector reemplazó al conector de 30 pines para productos Apple, siendo ahora de 8 pines en vez de 30.



Los diputados europeos alegaron como principal argumento el descarte de una gran cantidad de cargadores por año, motivo por el cual un cargador único disminuirá los costos y el número de productos fabricados.



La ley recién aprobada deberá regir en un plazo de dos años para teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales, auriculares, altavoces portátiles, consolas portátiles de videojuegos y lectores electrónicos, entre otros.



El país vecino prohibió a Apple seguir vendiendo sus modelos de iPhone sin el cargador y aplicó sobre la empresa una multa de 12,2 millones de reales por "daños a los consumidores".



El Departamento de Protección y Defensa del Consumidor tomó la decisión de revocar el permiso de venta de los iPhones 12 y 13 que no lleven el cargador incluido.



Si la famosa empresa de dispositivos electrónicos no cumple con la normativa la multa aplicada se verá incrementada diariamente.