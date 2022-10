Lula votó y afirma que Brasil volverá "a la normalidad" tras Bolsonaro

Internacionales Los brasileños votan en histórica elección que enfrenta a Lula con Bolsonaro

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva votó hoy en una escuela Del Gran San Pablo y dijo que Brasil volverá "a la normalidad" si derrota al mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro en estos comicios, que describió como los más importantes de su vida."Hace cuatro años no pude votar porque estaba en una celda víctima de una mentira", dijo Lula luego de votar en Sao Bernardo do Campo, en el cordón industrial del Gran San Pablo, donde forjó su actividad sindical y política en las décadas de 1970 y 1980.Favorito a ganar las elecciones sin necesidad de balotaje, según las últimas encuesta, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) dijo que él y su candidato a vice, Geraldo Alckmin, deberá "cuidar de este país como si fuera un hijo, una madre, un hermano".Lula dijo que esta elección era "la más importante" de su vida tras haber sido candidato en 1989, 1994, 1998, 2002 y 2006 y luego de haber pasado 580 días preso e inhabilitado para ser candidato en 2018, elecciones para la cual era favorito y venció Bolsonaro.Después de 19 meses de encarcelamiento, la condena a prisión por corrupción le fue anulada por la corte suprema por considerar que el juez que la emitió, Sérgio Moro, actuó de manera sesgada y confabulado con los fiscales."Ganando las elecciones vamos a hacer que este país vuelva a ser feliz, el pueblo quiere vivir tranquilo", dijo Lula.Lula volvió a deplorar el muy criticado manejo de la pandemia de coronavirus por parte de Bolsonaro."Que nunca más se permita que se muera tanta gente por falta de responsabilidad de su gobernante", dijo.Lula estaba con su esposa, Janja Da Silva, y el candidato a gobernador de San Pablo, Fernando Haddad, que por primera vez puede dar al PT la victoria en el estado más desarrollado y poblado del país, con 46 millones de habitantes.Unos 150 periodistas locales y extranjeros acompañaron la declaración de Lula en Sao Bernardo, el municipio del Gran Sao Paulo donde se convirtió en líder sindical metalúrgico contra la dictadura militar a fines de los setenta y construyó su historia política hasta ser elegido el primer presidente obrero de la historia, cargo que ocupó entre 2003 y 2010.Lula prometió que acudirá esta noche a la Avenida Paulista para festejar su victoria y no descartó que esta pueda ocurrir sin necesidad de un balotaje el 30 de octubre, en base a la ventaja que le otorgan las encuestas.El exmandatario seguirá el escrutinio en un hotel del centro de San Pablo, donde el PT montó el comando electoral este fin de semana.