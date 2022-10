Huracán Ian dejó a su paso 23 muertos antes de degradarse a ciclón postropical

Muchas de las víctimas murieron ahogadas, dijo a la AFP el Departamento de Policía en un comunicado. En tanto medios estadounidenses arrojan balances incluso más altos citando funcionarios del condado, como CNN que informa de 45 decesos por el paso de la tempestad.



Ian, se degradó a ciclón postropical y tocó tierra cerca de Georgetown, Carolina del Sur, hoy por la tarde, dejando sin energía a más de 180.000 viviendas, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) en su último boletín.



El organismo también advirtió sobre la posibilidad de una "peligrosa marejada, inundaciones repentinas y la amenaza de fuertes vientos".



Antes de ser degradado, Ian llegó a tierra como una tormenta de categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 135 kilómetros por hora, informó el CNH.



En una publicación en Twitter, PowerOutage.us informó que poco más de 172.000 clientes habían perdido la electricidad, número que creció rápidamente a 185.599, según su sitio web.



Las autoridades advirtieron de posibles inundaciones en las Carolinas y el suroeste de Virginia, y se espera que el centro de la tormenta se mueva más tierra adentro a través de las Carolinas esta noche y el sábado.



El huracán golpeó partes de Florida el miércoles como una tormenta de categoría 4, devastando comunidades y dejando al menos 14 personas muertas, según la agencia ANSA, siete de ellas en el condado de Charlotte.



Tras una sesión informativa con funcionarios de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), el presidente Joe Biden advirtió anoche que Ian podría ser responsable de la "pérdida sustancial de vidas" y terminar siendo la tormenta más mortal de la historia de Florida.



Más de 2,2 millones de clientes en toda Florida todavía no tenían electricidad a primera hora de este viernes, y más de 400.000 clientes solo en el condado de Lee quedaron a oscuras.



Decenas de videos y fotos que circulan por las redes sociales muestran el nivel de devastación en todo el estado, con algunas imágenes que muestran heroicos rescates de personas varadas en coches sumergidos.



El huracán fue degradado a una tormenta tropical el jueves, pero se fortaleció de nuevo en un huracán, según el centro de huracanes.



El gobernador de Florida Ron DeSantis y el gobernador de Carolina del Sur Henry McMaster declararon el estado de emergencia.



Casas arrasadas por vientos e inundaciones, infraestructura dañada, empresas y establecimientos agrícolas detenidos: el huracán Ian podría costar a las aseguradoras hasta 47.000 millones de dólares y afectará el crecimiento de Estados Unidos, según las primeras estimaciones realizadas.



"Se trata de la tormenta más costosa en Florida desde que el huracán Andrew tocó tierra en 1992. Un número récord de casas y propiedades se perdieron por las características intensas y destructoras del huracán Ian", señaló la consultora CoreLogic en un comunicado publicado ayer, citado por la agencia ANSA.



La agencia calificadora Fitch, por su parte, evaluó las pérdidas aseguradas en un rango de 25.000 a 40.000 millones de dólares en Florida, un monto que podría elevarse en función del impacto de Ian en los estados más al norte.



Estas primeras estimaciones no toman en cuenta los inmuebles que no tienen seguro por inundación, que son la gran mayoría en Florida.



Según datos de la consultora Milliman, solo 18,5% de las casas en los condados bajo orden de evacuación tienen un seguro con el organismo público encargado de dar esta cobertura (National Flood Insurance Program o Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones).



Con los cortes de electricidad, las anulaciones de vuelo y los daños a la producción agrícola, Ian también perturbará de forma importante la actividad económica del Estado por lo menos unos 10 días más.



El impacto sobre el PBI estadounidense debería ser de 0,3 puntos porcentuales, estimó Gregory Daco, economista de EY-Parthenon.



En Cuba, mientras tanto, los residentes siguen lidiando con las secuelas de Ian, que dejó sin electricidad a todo el país.



