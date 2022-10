La NASA lanzará en noviembre su megacohete Artemis 1 hacia la Luna

La Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) anunció hoy que entre el 12 y el 27 de noviembre próximos tiene previsto lanzar la misión Artemis 1 a la Luna, luego de tres postergaciones este año y tras el huracán Ian, que no generó daños en el aparato.



Si bien no anunció una fecha precisa, la NASA aseguró que se prepara para el "despegue de Artemis 1 en el periodo de lanzamiento que se abre el 12 de noviembre y se cierra el 27 de noviembre".



"En los días que vienen", funcionarios "identificarán una fecha específica para el próximo intento de despegue", señaló en un blog la NASA.



Hasta el momento la agencia no había cerrado por completo la puerta a una tentativa en octubre.



Pero el cohete SLS, el más poderoso construido por la NASA, debió ser resguardado en su edificio de ensamblaje, en el centro espacial Kennedy, del huracán Ian, que devastó algunas zonas de Florida.



El cohete no recibió "ningún daño", precisó la agencia espacial.



Pero "concentrar los esfuerzos" en noviembre permitirá a los empleados de la NASA "ocuparse de sus familias y sus casas tras la tempestad".



Antes de proceder a un nuevo intento, los equipos deberán realizar numerosas verificaciones, y cambiar o cargar las baterías de algunos elementos.



La NASA ya ha abortado dos intentos de despegue del cohete, a finales de agosto y septiembre, por problemas técnicos.



Artemis es el nuevo programa clave de la NASA para permitir a los humanos volver a la Luna, entre ellos a la primera mujer y persona de color.



Cincuenta años después de la última misión del programa Apolo, Artemis 1 no llevará tripulación. Debe servir para verificar que la cápsula Orion, en la cima del cohete, es segura para llevar astronautas en el futuro.