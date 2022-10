Zuckerberg anunció que Meta no contratará más personal

Meta derrumbe: por qué Mark Zuckerberg perdió u$s71.000 millones de su fortuna

El ajuste en el mundo de la tecnología continúa y Meta, la compañía dueña de Facebook e Instagram, no es una excepción. Su CEO, Mark Zuckerberg le advirtió a sus empleados este jueves que la empresa congelaría la contratación de más personal en todos los niveles.Además, advirtió que probablemente haya más recortes en la firma. Los comentarios fueron realizados durante una llamada interna para debatir la caída de ganancias de Meta. A raíz de la reseción global y los cambios que Apple implementó a sus sistemas de publicidad, las acciones de Meta cayeron a más de la mitad de su valor este año.En mayo, Zuckerberg ya había anunciado la detención en las contrataciones para algunos sectores. Posteriormente, expresó: "probablemente haya personas en la compañía que no deberían estar acá" y que parte de "sus esperanzas" era que tomaran su propio camino.Dave Arnold, representante de Meta, rechazó hacer comentarios al medio The Verge pero apuntó a lo dicho por Zuckerberg durante la última reunión de accionistas. "Nuestro plan es reducir el crecimiento del personal durante el año próximo. Muchos equipos se van a achicar así podemos mover la energía a otras áreas".El giro de Mark Zuckerberg hacia el metaverso le ha costado muy caro en el mundo real. Incluso en un año difícil para casi todos los titanes de la tecnología de Estados Unidos, se destaca la alta cantidad de fondos del director ejecutivo de Meta Platforms Inc que se borraron. Su fortuna se ha reducido a un poco más de la mitad, con una pérdida de u$s71.000 millones en lo que va del año, la mayor cantidad entre los ultrarricos rastreados por el índice de multimillonarios de Bloomberg. En u$s55.900 millones, su patrimonio neto ocupa el vigésimo lugar entre los multimillonarios globales, su nivel más bajo desde 2014, detrás de tres Walton y dos miembros de la familia Koch.Fue hace menos de dos años cuando Zuckerberg, de 38 años, tenía un valor de u$s106.000 millones y se encontraba entre un grupo élite de multimillonarios globales, con solo Jeff Bezos y Bill Gates a la cabeza de fortunas mayores. Su riqueza aumentó a un máximo de u$s142.000 millones en septiembre de 2021, cuando las acciones de la compañía alcanzaron los u$s382.