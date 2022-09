Uruguay: imputaron con prisión preventiva al custodio de Luis Lacalle Pou

Después de que el jefe de la custodia del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, fuera detenido por autoridades, la Justicia lo imputó con 30 días de prisión preventiva en el marco de una investigación sobre una red de ciudadanos uruguayos y rusos dedicada a la falsificación de documentos.



Por su parte, Luis Lacalle Pou desvinculó a Astesiano, informó este martes El Observador y confirmó El País con fuentes de Presidencia de Uruguay.

Alejandro Astesiano, de 48 años, expolicía y quien trabaja con la familia Lacalle desde más de dos décadas, fue imputado por “la presunta comisión de un delito continuado de suposición de estado civil en calidad de coautor, asociación para delinquir y tráfico de influencias”, según informó la Fiscalía.



El custodio había sido detenido el último domingo en la residencia presidencial por orden de la fiscal Gabriela Fossati, quien lleva adelante la investigación de un caso que se avizora, indicó, “largo y complejo”.



Según trascendió, la investigación judicial comenzó dos años atrás, cuando llamó la atención una inusual cantidad de solicitudes de ciudadanía uruguaya por parte de ciudadanos rusos con partidas de nacimiento que acreditaban padres uruguayos, lo que los habilitaba a obtener pasaportes del país sudamericano.



“Adulteraban partidas rusas originales, inscribiéndose como hijos naturales de un ciudadano uruguayo”, indicó Fiscalía, que aclaró que todavía no se ha podido conocer si esta actividad se realizaba en Uruguay o en el extranjero.



La fiscal aseguró que se ha reunido evidencia de alta calidad que permite conectar a Astesiano con el grupo por lo menos a partir del 30 de agosto de 2021.



Astesiano acumula desde 2002 más de 25 indagatorias por hurto, estafa, apropiación indebida y daño. Se trata de “anotaciones” policiales, ya que en ningún caso se probó delito, por lo que técnicamente no tiene antecedentes penales, algo que Lacalle Pou remarcó el lunes en conferencia de prensa.



“Si ustedes se sorprendieron con la noticia, imagínese quien habla, cuando estos últimos cinco días estaba afuera con mis hijos y con la persona que ayer fue detenida”, dijo el presidente uruguayo en referencia a su jefe de seguridad que acompañó al mandatario en las vacaciones que se tomó la semana pasada y de las que regresó este domingo.



El custodio había sido procesado sin prisión por estafa en 2002, pero de acuerdo a la legislación uruguaya luego de cinco años de cometido el delito, si no hay reincidencia, el legajo queda limpio.



Lacalle Pou contó que conoció a Astesiano durante una campaña electoral en 1999, y que luego trabajó en campañas para su padre, el expresidente Luis Alberto Lacalle, y para su propio equipo en 2004, 2009 y 2014. Trabaja como su jefe de custodia desde 2019.