Daños en el puente Paso de los Libres - Uruguayana: detallan cómo es el tránsito

Habilitaron el paso de camiones de carga y colectivos sobre el puente Agustín P. Justo-Getulio Vargas que une Paso de los Libres con Uruguayana (Brasil). La circulación está permitida cada media hora por lado, y así será hasta que culminen las obras del lado brasileño que, estiman, llevarán de seis meses a un año.Desde ayer a la mañana ya pueden circular los vehículos de carga sobre el puente, media hora por cada mano. Además, deben circular a una distancia de 100 metros entre camiones y a 20 kilómetros por hora. “Esto se va a mantener porque la reparación va a llevar de seis meses a un año seguro”, confirmó Alberto Yardín, coordinador del Centro de Frontera, al diariode Corrientes.Sobre cuándo empezarán las obras, detalló que aún no se sabe: “Eso depende del lado brasilero, lo desconocemos. Ellos están en etapas de inspección y peritajes, así que no sabemos cuándo iniciarán”.Daniel Flores, titular del Distrito 10 de Vialidad Nacional, anunció que el próximo 28 de septiembre se llevará a cabo la licitación para los trabajos de recuperación de la carpeta asfáltica en el tramo del lado argentino. Además recordó que “jurisdiccionalmente el puente se encuentra dividido en dos, por lo que corresponde a Vialidad Nacional el mantenimiento desde el centro de la estructura hacia el lado argentino”.La reparación del viaducto ya había sido anunciada la semana pasada, pero, a causa de los inconvenientes del lado brasileño, el dato quedó opacado. “La estructura del puente está jurisdiccionalmente dividida en dos: a Vialidad Nacional le corresponde el mantenimiento de 750 metros aproximadamente desde el centro de hacia el lado argentino”. “Hace dos años venimos realizando tareas de mantenimiento en la estructura del lado argentino y trabajamos junto a los técnicos de Brasil llevando adelante un protocolo que viene aceitado hace tiempo”, señaló Flores.El titular del Distrito 10 también recordó que junto al Municipio de Paso de los Libres avanzaron con un convenio para la restauración del sistema lumínico en el tramo correspondiente a la Argentina.El arquitecto descartó los comentarios acerca de una posible caída del puente. “El deterioro actual se da en la parte superficial, en la losa superior. No estamos hablando de daños estructurales importantes. Junto con los ingenieros de Brasil estamos trabajando en la evaluación de los daños para avanzar en una reparación integral”, sostuvo.Con respecto a la construcción de otro puente entre ambos países, el jefe del Distrito 10 remarcó: “Existe una propuesta presentada hace un tiempo y estamos esperando que se reencauce ese tema. Tenemos que esperar que nos acompañe la situación presupuestaria para avanzar en ese sentido y mejorar la infraestructura”.