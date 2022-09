Ministra suiza pidió a los ciudadanos "que se bañen juntos" para ahorrar gas

Las medidas de ahorro que ideó la funcionaria incluyen también que "se apaguen los ordenadores (computadoras) o las luces, cuando no las están usando".



Según los cálculos de Sommaruga, con estas disposiciones, se lograría un ahorro del 15 por ciento de energía, habida cuenta que Suiza importa de Alemania gran parte del gas que utiliza, alrededor de un 75 por ciento.



Por lo tanto, el gobierno suizo lanzó una campaña para bajar ese porcentaje con el lema "La energía es limitada. No la desperdiciemos".



En tanto, si la situación no mejora, y continúa la escasez, el Consejo Federal Suizo podría implementar "restricciones de consumo, prohibiciones y sistemas de cuotas", según informaron medios locales.



Esta serie de medidas generaron innumerables, críticas, incluso en los medios de prensa, como la revista Femina, en cuyo editorial se denuncia que el Gobierno trata de "administrar nuestras vidas privadas, hasta en los detalles más triviales".





