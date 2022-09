Video: persecución de un Pombero sacudió a Paraguay y la policía dio explicación

“Itá Enramada”:



Por el supuesto avistamiento del “pombero” en ese barrio de la ciudad de Asunción.



Qué es el Pombero

Dieron a conocer un video que trascendió este lunes, por el aparente registro de una increíble aparición del Pombero, una mitológica figura conocida en el norte del Argentina y el vecino país. Las imágenes fueron captadas el viernes pasado, en la zona de Itá Enramada, de Asunción.La grabación nocturna muestra a un personaje oscuro que se mueve de manera extraña dentro de un edificio, mientras un policía lo persigue y al verlo, le ordena que se tienda al suelo y dispara contra el vidrio cuando intenta huir.En el video se ve la intervención de un uniformado de la Policía de Paraguay, que llega a hablar a esta “figura” que está dentro del local, indicándole que se acueste.Debido a la poca luz en la zona y los movimientos que presentaba, pareciera un mono u otro animal lo que se ve; sin embargo, otras personas referían que se trataba efectivamente del “karai pyhare” o “Pombero”, como también se lo conoce en Argentina. El “ente” fue captado en las imágenes del video, donde se lo observa con la agilidad de un animal que se para en dos patas, para luego desplazarse del sitio en medio de la oscuridad.Si bien el joven que difundió el material no brindó más detalles del suceso, se desconoce quien grabó el video y fue el testigo del hecho, pero el clip generó miedo en quienes creen en la existencia de estos personajes de terror popular.Con ya incontables especulaciones de la gente, desde la Policía Nacional, el subcomisario Bernardo Aquino Melgarejo “pinchó el globo” de todos los fanáticos de mitos y leyendas, atendiendo a que, según él, se trataba de un hombre, aparentemente bajo los efectos de las drogas, que ingresó al lugar para robar, informó ABC.Al respecto, el uniformado manifestó que el hecho ocurrió en una boutique sobre la avenida Juan Domingo Perón, donde sujeto ingresó tras romper con piedras un blíndex.Asimismo, Aquino resaltó que el procedimiento “no pasó a mayores”, dado que este supuesto delincuente no pudo ser aprehendido. Tampoco se constató que haya robado algo y no hubo un reporte sobre una persona herida en la zona.Al ser consultado sobre el disparo que se ve en el material, el subcomisario manifestó que esto se habría dado “ante la probabilidad de que esta supuesta persona pudiera tener un arma” y, con ello, la vida del agente podría haber estado en riesgo.El Pombero (en guaraní, Pombéro), también conocido como “Pomberito” es una especie de duende o espíritu de la cultura guaraní. Se encuentra en las zonas rurales. Este mito es propio del acervo cultural de Paraguay, norte de Argentina, sur de Brasil, Bolivia y norte de Uruguay. Puede tener pelo blanco o negro.Se lo conoce también con los siguientes nombres:Pyrague (‘Pies peludos’)Karai Pyhare (Señor de la Noche)Kuarahy Jára (Dueño del sol, tal como se lo conoce en el mito de los mbyá del sur del Brasil y de la provincia argentina de Misiones)Cho Pombé (‘Don Pombero’)ChopombéEl Pombero tiene el aspecto de un viejo feo, alto, flaco y muy peludo, aunque algunos aseguran que es petiso y gordo. Puede llegar a ser tanto amigo como enemigo del hombre, según la conducta de este.Según se cuenta, el hombre que quiera tener de aliado a este duende puede dejar ofrendas por la noche como tabaco, miel o caña (aguardiente, en otros lados). Generalmente, la gente del campo le pide favores tales como hacer crecer los cultivos en abundancia, cuidar de los animales de corral, etc.Pero después de pedirle un favor no deben olvidarse jamás de hacer la misma ofrenda todas las noches durante 30 días, porque si lo olvidan, despertarán su furia haciendo innumerables maldades en aquel hogar. Es capaz de llevarse la cerveza de una reunión dejando a los invitados en estado de conmoción. Fuente: (Misionesonline-LaNaciónParaguay)