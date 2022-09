Harry y Meghan no fueron invitados a la recepción ofrecida por el rey Carlos III

El príncipe Harry, hijo del flamante rey de Reino Unido Carlos III, volvió a estar en el centro de una polémica dentro de la corona británica luego de que junto a su esposa Meghan Markle no fueran invitados al acto de bienvenida que encabezó el actual monarca en Londres para recibir a los jefes de Estado llegados desde distintas partes del mundo para despedir en la víspera del funeral de Estado de Isabel II que se celebrará el lunes.



La polémica surgió a raíz de que en una primera instancia Harry y su esposa si habían sido invitados a la cita, pero luego se decidió cancelar dicha convocatoria. Según explicaron funcionarios de la Casa Real, la invitación fue enviada por error ya que la cita será exclusiva para los miembros activos de la monarquía.



Según trascendió, Harry y Meghan se habrían enterado de la cancelación de la convocatoria a través de los medios de comunicación.



¿Por qué Harry y Meghan no son miembros activos de la monarquía?

En 2020, Harry y su esposa, anunciaron su intención de abandonar el papel que desempeñaban en la familia real británica y volverse independientes económicamente.



Desde el 1 de abril de 2020, el matrimonio renunció al tratamiento de alteza real y él y su familia han dejado de estar sustentados económicamente por la Corona.



El 19 de febrero de 2021 se hizo público que Harry no volverían a ejercer funciones reales. Fuente: C5N