Al menos nueve muertos tras la caída de autobús a un precipicio en Costa Rica

"Se mantiene en este momento un dato preliminar de nueve personas sin signos vitales", señaló en Twitter la entidad de socorro tras el accidente, ocurrido hacia el fin de la tarde del sábado en un paso montañoso llamado El Hundimiento en Cambroner, en la provincia de Alajuela, unos 80 kilómetros al oeste de la capital.



Otras 34 personas fueron rescatadas con vida y 11 permanecen heridas atrapadas en la unidad de transporte público en el barranco de 75 metros de profundidad.



Los bomberos y otros servicios de asistencia iniciaron las tareas de rescate en la noche del sábado, informó la agencia AFP.



Las autoridades sospechan que podría haber más víctimas debajo del autobús de dos pisos, que transportaba a unas 60 personas.



En tanto, dos vehículos livianos también fueron arrastrados por las aguas.



"Nos tienen abandonados desde hace años", se quejó Gilber Martínez, vecino de la localidad, en declaraciones al noticiero del Canal 7 de la televisión sobre las condiciones de este paso carretero donde los pobladores denunciaron la ausencia de barandas de contención o señalamientos viales.



Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Luis Amador, sostuvo que "este tipo de situaciones son imprevisibles. No son la culpa del gobierno, no son la culpa de la empresa autobusera. Es una situación que no podemos predecir".



En marzo de 2021, un informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR) advirtió que la ruta por Cambronero presentaba alto riesgo de hundimiento o derrumbe en tres puntos.