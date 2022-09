Primera actividad en Kazajistán: Francisco se reunió con el presidente Tokayev

El papa Francisco se reunió en el Palacio Presidencial de Nur-Sultán con el presidente kazajo Kasim-Yomart Tokayev, en su primera actividad en la nación asiática a la que llegó este martes para iniciar una visita de tres días centrada en el diálogo interreligioso y la paz.El Pontífice y el mandatario se reunieron durante casi media hora en la denominada "Sala Este" del primer piso del Palacio.Tokayev, en su cargo desde 2019, emprendió a inicios de año una serie de reformas que buscan darle impulso a un "Nuevo Kazajistán" con el que, entre otros fines, busca darle mayor independencia y autonomía a los poderes del Estado.De hecho, en junio el país aprobó con más de 77% un referendo de reforma constitucional que entierra la era del antiguo presidente Nursultán Nazarbayev, en el poder durante tres décadas, tras una serie de disturbios que dejaron más de 230 muertos.La reunión del pontífice y el mandatario tiene como marco, además, los 30 años de relaciones diplomáticas que se cumplen en 2022 entre los dos Estados, y que el secretario de Estado de la Santa Sede Pietro Parolin calificó esta semana como "frecuentes y fructíferas".El papa Francisco renovó su disposición para ir a China, país con el que el Vaticano no tiene relaciones diplomáticas, y aclaró que no tiene información de un inminente encuentro con el presidente del país asiático, XI Jinping, con quien coincidirá mañana en Kazajistán."De eso no tengo noticias", admitió el pontífice a bordo del Airbus A330 de Ita en el que se dirigía a Kazajistán para iniciar la visita de tres días a la nación de Asia Central, al ser consultado sobre una reunión con Xi.Francisco y el líder chino coincidirán mañana en Kazajistán durante una visita oficial que hará Xi en medio del VII Congreso de Líderes de las Religiones mundiales y tradicionales del que Jorge Bergoglio participará miércoles y jueves en la capital kazaja Nur-Sultán.De todos modos, el Papa planteó una vez más que está "dispuesto" a ir a China, país con el que el Vaticano no tiene relaciones diplomáticas.Un acuerdo impulsado por Francisco en 2018 para la designación conjunta de obispos es el paso de acercamiento más grande entre los dos Estados en los últimos 50 años.Francisco habló durante el vuelo que lo lleva a Kazajistán con periodistas de todo el mundo, incluido un enviado de Télam, en un viaje de tres días que será una "peregrinación de diálogo y paz", como la definió.El Papa será una de las figuras centrales del encuentro religioso que congregará también a referentes mundiales del Islam y el judaísmo, entre las 108 delegaciones previstas por los organizadores.Mientras el avión sobrevolaba Serbia, el Papa recorrió los pasillos ayudado de un bastón para saludar uno por uno a los periodistas, entre pedidos de fotos y firmas de libros.Francisco tiene previsto aterrizar en Nur-Sultán a las 17.45 locales (8.45 de la Argentina) y de inmediato iniciará la agenda con una visita al presidente Kasim-Yomart Tokaev y luego dará un discurso a las autoridades y la sociedad civil locales en la sala de Conciertos Qazaq, uno de los emblemas arquitectónicos locales, durante el que hará un nuevo llamado a la pacificación mundial en medio de la guerra en Ucrania.