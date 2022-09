Un cohete de la compañía de Jeff Bezos se estrelló después del despegue

Booster failure on today’s uncrewed flight. Escape system performed as designed. pic.twitter.com/xFDsUMONTh — Blue Origin (@blueorigin) September 12, 2022

"Mal funcionamiento del lanzador durante el vuelo no tripulado de hoy", anunció la empresa del multimillonario Bezos, y luego agregó que el sistema de eyección de la cápsula había funcionado como se esperaba."Durante el vuelo de hoy, el sistema de escape de la cápsula separó con éxito la cápsula del propulsor, que impactó contra el suelo. No hay heridos reportados; todo el personal ha sido contabilizado", declaró Blue Origin a través de TwitterA su vez, un video muestra el aterrizaje forzoso de la cápsula pero no el resto del cohete, que se estrelló, informó la agencia AFP.En 2021, un cohete de la empresa culminó con éxito una misión espacial con seis pasajeros a bordo, entre los que se encontraba Laura, hija del astronauta Alan Shepard el segundo hombre en viajar al espacio exterior en 1961.Los vuelos suborbitales de Blue Origin duran solo unos 11 minutos, desde el lanzamiento hasta el aterrizaje, por lo que sus pasajeros permanecieron en el espacio por un tiempo muy corto.El cohete despega verticalmente y a unos 75 km de altitud la cápsula se separa del lanzador, continuando su trayectoria hasta alcanzar más de 100 kilómetros, la línea de Karman que marca el inicio del espacio el límite entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior.Los pasajeros pueden separarse de sus asientos, flotar por unos momentos en gravedad cero y admirar la curvatura de la Tierra a través de grandes ventanas.El lanzador regresa automáticamente para aterrizar en una pista, mientras que la cápsula comienza una caída libre para regresar a la Tierra, antes de ser frenada por paracaídas.