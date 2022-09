Carlos homenajeó a su madre y seguirá su ejemplo de reinar "para toda la vida"

Internacionales Carlos III será proclamado oficialmente rey este sábado

En su primer discurso a la nación como monarca, el rey rindió un emotivo homenaje a su madre. Describió sus “sentimientos de tristeza” por su “querida madre”, de la que dice que fue una “inspiración y un ejemplo” para él y toda su familia.El monarca británico remarcó que el “afecto, la admiración y el respeto” que inspiraba la reina “se convirtieron en el sello de su reinado”. “Como pueden atestiguar todos los miembros de mi familia, combinaba estas cualidades con la calidez, el humor y una capacidad infalible para ver siempre lo mejor de las personas”, afirmó.Y continuó: “Como la propia reina hizo con tan inquebrantable devoción, yo también me comprometo ahora solemnemente, durante el tiempo que Dios me conceda, a defender los principios constitucionales en el corazón de nuestra nación”.Mencionó a su “querida esposa Camilla”, confirmando que se ha convertido en su reina consorte. “Sé que aportará a las exigencias de su nuevo papel la firme devoción al deber en la que tanto he confiado”, dijo.También habló del príncipe Guillermo, de quien dice que se convertirá en su heredero como príncipe de Gales. “Con Kate a su lado, nuestros nuevos príncipes de Gales seguirán, lo sé, inspirando y liderando nuestras conversaciones nacionales, ayudando a llevar a los marginados al centro del terreno donde se puede prestar una ayuda vital”, indicó.Y –a pesar de las difíciles relaciones de los últimos años– también dedicó unas palabras a los duques de Sussex: “Deseo expresar mi amor por Harry y Meghan mientras siguen construyendo sus vidas en el extranjero”.

Primera audiencia entre Carlos III y Truss

Nuevo título para Kate y Guillermo

Previamente, el rey Carlos III mantuvo el viernes su primera audiencia con la primera ministra británica, Liz Truss, nombrada el martes, para quien este encuentro periódico con el monarca es también una primicia, ya que no tuvo tiempo de celebrar ninguno con Isabel II.El encuentro tuvo lugar por la tarde en el Palacio de Buckingham, dijo a la AFP una fuente de la casa real, tras el regreso de Carlos a Londres desde Escocia, donde su madre la reina falleció la víspera.El rey Carlos de Inglaterra otorgó los títulos de príncipe y princesa de Gales a su hijo mayor, Guillermo, y a su nuera, Kate, transmitiendo los títulos que anteriormente ostentaban él y su difunta esposa Diana.“Con Kate a su lado, nuestros nuevos príncipe y princesa de Gales seguirán, lo sé, inspirando y liderando nuestras conversaciones nacionales, ayudando a poner en el centro a los marginados, en lo que se puede prestar una ayuda vital”, dijo Carlos en su primer discurso a la nación como soberano.Carlos, que se convirtió en príncipe de Gales en 1958, se convirtió automáticamente en rey a la muerte de su madre, la reina Isabel, el jueves. Fuente: (LaNación)