Al menos 33 muertes causó un incendio en un bar karaoke de Vietnam

Los medios de comunicación del Estado informaron que ocho personas fueron encontradas muertas en el baño.



El número de muertos a causa del incendio registrado en la provincia vietnamita de Binh Duong, sur del país, ascendió a 33, según el último balance facilitado por las autoridades, que llevó a diez la cifra de heridos.



El vicepresidente del Comité Popular provincial, Mai Hung Dung, reconoció la complejidad del operativo de rescate, que se detuvo esta noche después de haber logrado ingresar en una de las dependencias del local, donde se localizaron más



cuerpos, según el diario vietnamita Tuoi Tre, citado por la agencia Europa Press.



Las autoridades desplazaron cerca de 70 militares y más de una decena de vehículos especializados, incluidos dos camiones con escalera, gracias a los que se lograron rescatar a 22 personas que se encontraban en una terraza del local.



El incendio se desató en torno a las 21.00 hora local (11.00 de Argentina) en el bar de karaoke An Phú, situado en un concurrido barrio residencial de la ciudad de Thuan An.



La causa inicial del incendio habría sido un cortocircuito eléctrico, según un informe de las autoridades citado por los medios de comunicación estatales.



El fuego se inició entre el segundo y el tercer piso y se extendió rápidamente a través de la espuma insonorizante bajo la madera interior.



Muchos se agolparon en un balcón para escapar de las llamas, que crecieron rápidamente, al alcanzar el interior recubierto de madera, mientras que otros se vieron obligados a saltar, añadieron los medios estatales.



Las fotos mostraban columnas de humo saliendo del bar, mientras bomberos con grúas intentaban extinguir el fuego.



Las salidas del bar de karaoke, que cuenta con 30 salas y una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, estaban cerradas cuando empezó el fuego, lo que provocó que muchos clientes y parte del personal entraran en pánico, por lo que decenas de personas saltaron a través de las ventanas para intentar escapar de las llamas.



Las normas de prevención de incendios del local de karaoke habían sido revisadas antes del incendio, destacó la policía a los medios estatales.



Nguyen Sang, un testigo que vive cerca del karaoke, declaró al sitio de noticias VnExpress que, cuando los camiones de bomberos llegaron, un recepcionista afirmó que había 40 personas atrapadas en el interior.



"Muchas personas salieron corriendo por la entrada principal, pero otras no pudieron soportar el calor y saltaron, rompiéndose las manos y las piernas", indicó Sang.



En 2016, un incendio en un karaoke de la capital, Hanói, dejó 13 muertos, lo que provocó una evaluación en todo el país sobre las medidas de prevención de incendios en bares y clubes.



El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, ordenó hoy una nueva inspección de los locales de alto riesgo, especialmente los bares de karaoke.



El mes pasado, tres bomberos murieron tras intentar extinguir un incendio en otro bar de karaoke de Hanói.