Un chico de 14 años murió tras intentar otro reto de Tik Tok

Otro desenlace fatal que pone en jaque a los retos virales que circulan en las redes sociales y que muchos menores de edad intentan replicar. Segun contó Daily Record, un nene de 14 años murió por intentar hacer un challenge de Tik Tok. La víctima es Leon Brown, y su mamá remarcó sobre "la importancia de explicarle a los niños que los desafíos no valen más que sus vidas".



Se trata del "blackout challenge" e insta a retener la respiración el mayor tiempo posible. Asimismo, Leon no es el primer nene que muere a causa del reto. El 6 de agosto, falleció Archie Battersbee después de estar internado cinco meses con muerte cerebral por intentar hacer el mismo challenge.



Lauryn Keating, la mamá de Leon Brown, advirtió la importancia de advertir a los niños sobre los desafíos virales porque estos no valen más que sus vidas. "No esperas que tu propio hijo lo haga", contó. Respecto al hecho, contó que encontró inconsciente a su hijo el 25 de agosto en la habitación de su casa en Cumbernauld, Escocia. El niño hizo el reto junto a un compañero a través de una videollamada. "Su amigo pensó que despertaría", refirió Lauryn.



Otros retos virales alarmantes

- El "blackout challenge" —desafío de apagón— no es el único desafío viral que preocupa a padres y a la sociedad en general y forma parte de una tendencia junto a otros desafíos virales que están siendo denunciados por "incitación al suicidio" o violencia.



- El reto de la ballena azul: propone la realización de una lista de unos 50 pasos o retos más o menos fáciles e inocentes, cuyo reto final consiste en tirarse desde lo alto de un edificio para quitarse la vida.



- El abecedario del diablo: consiste en pinchar con un objeto punzante o las uñas a alguien mientras recita las letras del abecedario.



- El rompebocas: una persona se acerca por detrás de otra y la engancha con una prenda de ropa o una cuerda por delante de los tobillos y tira hacia atrás, provocando que caiga de boca contra el suelo.