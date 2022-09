Pepe Mujica: “El fanatismo es una de las cosas más peligrosas”

El ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica repudió el intento de homicidio a Cristina Kirchner y los hechos de violencia contra la vicepresidenta.Además, llamó a que los medios de comunicación reflexionen sobre las conductas generadas: "Lo que pasó es lamentable, un termómetro de la crispación de la sociedad. Además del repudio, me parece un buen momento para que los medios ejerzan un poco de docencia sobre la sociedad, hay que aprender a convivir en paz más allá de las diferencias"."En la vida se puede tener diferencias, pero parece que aparte de manifestarlas hay una necesidad de ofender y eso genera odio en las conductas", expresó Mujica.Para el ex presidente de Uruguay es necesario que el periodismo cambie sus perspectivas "porque da un tono que tiende a generalizarse, participa de esa atmósfera y eso no lo conviene a nadie"."Esta no es una cuestión de derechos solamente sino de cultura, por eso es tan importante el lenguaje que usan y cómo se expresan en los medios de comunicación. Es una oportunidad para que los grandes periodistas discutan estas cosas", reflexionó.