Chile flexibilizó requisitos de ingreso por los pasos del corredor bioceánico

El Gobierno de Chile modificó y flexibilizó desde los requisitos para ingresar a ese país por el corredor bioceánico a través del Túnel Internacional Cristo Redentor y los diferentes pasos fronterizos, informaron fuentes de Gendarmería Nacional Argentina.



Hasta ahora, los turistas extranjeros para ingresar a Chile vía terrestre debían acreditar una declaración jurada por el Covid-19.



Desde hoy, con el comienzo de septiembre, ya no es necesaria la homologación de vacunas, pero sí se puede ingresar al país trasandino presentando el certificado de vacunación y el DNI.



Sin embargo, si el no residente en el país vecino no tuviese el esquema de vacunación completa, en ese caso se le exigirá un PCR, cuyo test debe dar negativo, realizado con 48 horas de anticipación al viaje.



El comprobante de vacunación obtenido en el país de origen será considerado equivalente al denominado "Pase de Movilidad".



En tanto, los menores de 18 años no tienen que mostrar estos requisitos para el ingreso a Chile, agregaron las fuentes de Gendarmería.