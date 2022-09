Identifican región del cerebro responsable del altruismo de ayuda a los demás

La investigación, publicada en la revista Current Biology, muestra que el comportamiento altruista, es decir las decisiones que la gente toma para ayudar a los demás, tiene lugar en una parte del cerebro diferente de la que se utiliza para tomar decisiones físicamente exigentes en beneficio de uno mismo.



La zona identificada, denominada circunvolución de la Corteza Cingulada Anterior (CCA), está situada en la parte delantera del cerebro. Se sabe que desempeña un papel en el comportamiento social, pero hasta ahora no se había relacionado con el esfuerzo por ayudar a los demás, reportó la agencia Europapress.



En tanto, los investigadores descubrieron que la CAA no se activa cuando los individuos toman decisiones de esfuerzo que sólo les benefician a ellos mismos.



"A menudo tenemos que decidir si podemos hacer un esfuerzo para ayudar a otras personas, pero los mecanismos cerebrales que hay detrás de estos actos siguen siendo difíciles de entender", afirmó la doctora Patricia Lockwood, una de las autoras del artículo"



"Al identificar la región específica del cerebro que se activa cuando la gente necesita esforzarse, hemos dado un paso más hacia la comprensión de lo que lleva a algunos individuos, pero no a otros, a tomar decisiones físicamente exigentes para ayudar a la gente, incluso cuando no se benefician directamente", agregó.



En el estudio, los investigadores trabajaron con 38 participantes de entre 18 y 35 años. A todos se les pidió que participaran en una tarea de toma de decisiones con esfuerzo y que completaran un cuestionario para autoevaluar sus niveles de empatía, según apuntó la agencia.



"Los participantes tomaron decisiones mientras se sometían a una resonancia magnética funcional, esto permitió identificar diferentes áreas del cerebro que se activan mientras las personas toman decisiones de "trabajar" o "descansar" para ayudarse a sí mismos o a otra persona", concluyó Lockwood.



Télam.