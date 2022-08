Dos diputados se pelearon “a golpes de puño y patadas” en el Congreso de Chile

Gonzalo de la Carrera, independiente de extrema derecha, le dio un puñetazo en el ojo derecho al vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Sepúlveda, del Partido Radical, de centroizquierda.



El incidente se produjo en medio de fuertes discusiones dentro de la sede del Congreso, en Valparaíso, según las agencias de noticias AFP y Sputnik.



"Vi a una colega que estaba siendo agredida (verbalmente por De la Carrera), encontré que eso no correspondía y le pedí a este diputado que no fuera tan agresivo, a lo cual reaccionó de manera violenta", relató Sepúlveda.



El vicepresidente de la cámara baja detalló a los periodistas que recibió "un golpe de puño y algunas patadas".



"Me agarró a pechazos, yo me defendí", dijo a su vez De la Carrera, quien de todos modos admitió que agredió a Sepúlveda.



Antes del incidente con Sepúlveda, De la Carrera había protagonizado un altercado verbal con la ministra del Interior, Izkia Siches, dentro del recinto de sesiones.



De la Carrera, reconocido opositor al proyecto de nueva Constitución, recibió por la agresión el repudio de sus colegas, fue denunciado ante la Comisión de Ética de Diputados y expulsado de la bancada del Partido Republicano, fuerza a la que había dejado de pertenecer orgánicamente el año pasado.



El incidente en el Congreso se produjo luego de que este fin de semana se registraran enfrentamientos con piedras y látigos entre partidarios y detractores de la nueva Constitución, en el centro de Santiago.



También luego de que el sábado, en un acto a favor de la nueva carta magna, miembros de un grupo LGBTI+ desatara un escándalo al simular que sacaba la bandera chilena del ano de uno de ellos delante de cientos de niños y adolescentes.



El domingo próximo, más de 15 millones de electores definirán si aprueban o rechazan la nueva Constitución, que busca reemplazar la actual carta magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).



Télam.