Murió Mijail Gorbachov, el último líder de la Unión Soviética

El antiguo presidente de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) Mikhail Gorbachov murió este martes a los 91 años en el Hospital Central de Moscú. Así lo confirmó la agencia estatal rusa de noticias Tass.Gorbachov presentó su renuncia en diciembre de 1991, después de que once de las antiguas repúblicas soviéticas crearan la Comunidad de Estados Independientes (CEI), desmantelando ‘de facto’ la URSS.El ex dirigente soviético, ocasionalmente activo en su vida pública, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990 por los cambios en las relaciones entre la URSS y el bloque occidental, encabezado por Estados Unidos, en las últimas etapas de la Guerra Fría.En diciembre de 2021, en el 30 aniversario de la disolución del imperio soviético, Gorbachov señaló que si se hubiera reformado a tiempo, la Unión Soviética podría haber sobrevivido como una unión de estados soberanos, pero ya era demasiado tarde.“Fueron días oscuros para la Unión Soviética, para Rusia y para mí también. Pero no tenía derecho a hacer otra cosa”, recordó Gorbachov en declaraciones a la agencia rusa Tass.El ex mandatario también explicó por qué nunca usó la fuerza para tratar de mantener unido al imperio.“En el primer lugar porque habría dejado de ser yo mismo”, dijo. “Y entonces tal decisión habría desencadenado una guerra civil gravísima con consecuencias impredecibles. Estaba seguro de que este escenario debía evitarse a toda costa”, agregó.“Sin embargo, es cierto que el país podría haber sobrevivido incluso después del intento de golpe de Estado en agosto de 1991 como una Unión de Estados soberanos”, aseguró el último líder soviético.