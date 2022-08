El tremendo hallazgo a 8000 metros de profundidad en la “Fosa de Atacama”

Era la primera vez que ojos humanos veían el lecho marino de la fosa de Atacama, a 8000 metros de profundidad, en la costa de Chile. Y lo que los científicos vieron los paralizó. Las cámaras del sumergible mostraban una bolsa de plástico de color azul en el fondo del mar.“Fue un balde agua fría al constatar que, antes que nosotros, habían llegado nuestros desperdicios”, dijo Osvaldo Ulloa, quien en enero pasado encabezó la primera expedición científica a la fosa que delinea el contacto entre la litósfera oceánica de la placa de Nazca y la litósfera continental de la placa Sudamericana, en el Océano Pacífico.El video del momento en que la expedición se topa con el plástico fue divulgado por el diario electrónico El Mostrador. Las imágenes muestran con claridad una bolsa plástica apoyada en el lecho marino.Ulloa, director del Instituto Milenio de Oceanografía, se mostró indignado: ”Los plásticos quedarán en el fondo del mar por siglos, no como un hito de nuestra audacia y avance tecnológico, sino de nuestra soberbia e insensibilidad frente al daño que les estamos ocasionando a los océanos”.“La verdad que es bien dramático saber que hay basura a más de 8000 metros. Necesitamos hacer un cambio cultural urgente, dejar de pensar que el océano es un gran vertedero”, afirmó.Pero lo que se encontró en la fosa de Atacama no sorprende al mundo científico. No es la primera vez que desperdicios se encuentran en una fosa marina.En 2021, investigadores japoneses hallaron bolsas de plástico, juguetes, zapatillas y hasta una cabeza de maniquí en las Fosas Marianas, en el Pacífico Occidental, cuya máxima profundidad es de 10.994 metros en el extremo sur de un pequeño valle marino.