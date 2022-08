Estados Unidos piensa demandar a Apple por competencia "desleal"

No es raro que grandes compañías de tecnología, como Facebook o Google, queden en el ojo del gobierno de los Estados Unidos por políticas de competencia desleal. Ahora le tocó a Apple, sobre quien el Departamento de Justicia de ese país está preparando una denuncia.



La presentación se encuentra en las primeras etapas de ser escrita. Tendrá como foco que Apple "abusó de su poder en el mercado para ahogar a las compañías de tecnología más pequeñas, incluyendo desarrolladores de apps u otras fabricantes de hardware".



Si bien sería la primera vez que la empresa es demandada por Estados Unidos, en Europa han tenido que enfrentar caso por temas como los precios en su App Store. También han recibido demandas de compañías rivales, siendo el caso contra Epic Games el más famoso.



Todavía el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha realizado ninguna acción legal contra Apple y el medio Politico, que reportó la información, advierte que los funcionarios podrían decidir que no vale la pena llevar adelante el caso. Aun así, el esfuerzo de comenzar a redactar la demanda debe haber prendido las alarmas dentro de la compañía.



En julio, Estados Unidos también demandó a Meta para bloquear su compra del estudio de videojuegos Within, aunque una corte deberá definir como se resuelve esa adquisición. También, en 2020, el departamento de justicia acusó a Google por monopolizar las busquedas para mostrar publicidades.