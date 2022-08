Ante los ataques en escuelas, en EEUU venden mochilas antibalas

La madre del niño de cinco años grabó el momento en el que le da indicaciones para que entienda cómo actuar frente a una posible situación de ataque con arma de fuego. "Es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla", consideróLos tiroteos en escuelas de Estados Unidos llevaron a profesores y padres a tomar medidas drásticas, y en algunos estados se barajó la idea de otorgarle armas al personal de la escuela para que pudieran defenderse de los agresores. Algunos padres, por su parte, les compraron mochilas antibalas a sus hijos.En un video publicado en TikTik, un niño de cinco años llamado Weston recibe indicaciones de su madre para poder defenderse usando su mochila antibalas, que tiene un diseño del Hombre Araña. Se trata de un posteo viral que acumula casi ocho millones de reproducciones."Si un maestro te dice: «Weston, no necesitas tu mochila, vamos a la esquina»", dice la señora Walton. "Yo digo: «No, la necesito, es a prueba de balas»", responde el pequeño Weston. La madre agregó: "Es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Es triste pensar que incluso necesitamos una, pero parece necesaria".El precio de una mochila antibalas oscila entre 130 y 170 dólares. Recientemente, la demanda por estas mochilas ha ido en aumento debido a la gran preocupación de los padres por la seguridad de sus hijos.Solo durante el año pasado hubo 93 tiroteos en escuelas de Estados Unidos, de los cuales 43 tuvieron víctimas fatales. Esto está directamente ligado con las facilidades que hay en el país norteamericano para comprar armas, dado que en muchos casos no se requiere ni siquiera un permiso de portación ni registrarla.