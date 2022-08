Chocaron dos avionetas en aeropuerto de Estados Unidos: hay muertos

Las autoridades federales de aviación informaron que dos personas iban a bordo de un Cessna 340 bimotor, y una tercera pilotaba un Cessna 152 monomotor, informó la agencia AFP.



Las aeronaves "colisionaron mientras los pilotos estaban en sus aproximaciones finales al Aeropuerto Municipal de Watsonville", ubicado 130 km al sur de San Francisco, California.



"No se reportaron personas heridas en tierra", informó la Administración Federal de Aviación (FAA) a AFP.



La FAA no especificó si todas las personas a bordo de los aviones murieron.



No obstante, las cuentas oficiales de la ciudad de Watsonville en redes sociales reportaron "múltiples muertes".



La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Cruz recibió el alerta sobre una colisión de aviones cerca del aeropuerto y aseguró el área con la Policía del Departamento de Watsonville.



La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte iniciaron la investigación sobre el hecho.



Télam.